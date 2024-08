So sieht FCA-Trainer Thorup den DFB-Pokal

Stellt sich die Frage, wer über dieses Los unglücklicher war. Schließlich muss der FC Augsburg für das DFB-Pokalspiel in der 1. Hauptrunde bis nach Berlin reisen. Andererseits bleibt die Strahlkraft des Fußball-Bundesligisten selbst nach 13 Jahren in der Erstklassigkeit überschaubar, sobald er Bayerisch-Schwaben verlässt. Ein Erstligist bleibt er natürlich, zugleich aber auch ein undankbarer Gegner für Amateurklubs. Der FCA zieht keine Massen an, ist aber sportlich stark genug, dass er sich im Normalfall durchsetzt.

