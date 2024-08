Burger, Falafel, Steaks und Co. - warum der FCA das Catering übernimmt

Die Organisation der Arbeitsabläufe in den Kiosken hat meines Erachtens noch Schwächen. Besonders in der Halbzeitpause "flutscht" es nicht richtig. Man muss schon vor dem Pausenpfiff zum Kiosk eilen, um rechtzeitig zur 2. Spielhälfte wieder an seinem Platz zu sein. Bier geht meist noch am schnellsten (auch durch die Nur-Bierstände abseits der Kioske), aber am Kiosk selbst scheint oft nicht genug vorgezapftes bereitzustehen. Bei Bestellungen darüber hinaus, wie z.B. Pommes, Wurst etc., muss sich das Verkaufspersonal diese selbst im Kiosk "zusammensuchen", was den Bedienvorgang spürbar verlängert. Die Erweiterung des Angebotes hingegen ist eine feine Sache, sollte aber die Kioske nicht zusätzlich belasten.