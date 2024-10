Die Geschichte wiederholt sich: Pressestimmen zur Bayern-Niederlage gegen Aston Villa

Nach dem Champions League-Traumstart des FC Bayern gegen Dinamo Zagreb und dem starken Bundesliga-Auftritt gegen den Meister Leverkusen am vergangenen Sonntag konnte der FC Bayern seine Stärke in England nicht behalten. Der Münchner Verein verliert unter Trainer Vincent Kompany knapp mit einem 0:1 gegen das Team aus Birmingham. Damit hat der FC Bayern nur noch einen Platz im Mittelfeld der Tabelle der Champions League.

Wie blickt die deutsche und die internationale Presse auf die Niederlage der Bayern gegen Aston Villa in der neuen Champions-League-Saison 2024/25? Die Pressestimmen.

FC Bayern gegen Aston Villa: Die Stimmen der Deutschen Presse

„Der deutsche Rekordmeister fand nie die starke Form der letzten Wochen, auch weil Aston Villa den Münchnern das Leben schwer machte. Das entscheidende Tor fiel dann in der 79. Minute – auch unter Mithilfe von Manuel Neuer. Der Bayern-Keeper leistete sich eine komplette Fehleinschätzung, stand zu weit vor dem eigenen Tor und wurde von Villas Jhon Durán überlupft.“ - T-Online

„Das Spiel gegen Aston Villa bewies (...), dass der FC Bayern noch immer eine Schwachstelle hat: lange Bälle.“ - Eurosport

„Nach imponierenden 30 Toren in zuvor sieben Pflichtspielen fanden der vor dem Auswärtsspiel in Birmingham angeschlagene Torjäger Harry Kane und seine Offensivkollegen diesmal kein Mittel, zu oft fehlte die Präzision.“ - FAZ

„Aston Villa hat dem FC Bayern München am 2. Spieltag der Champions League die erste Saison-Niederlage zugefügt. Die Münchner dominierten die Partie, taten sich aber vor dem Tor enorm schwer und präsentierten sich bei einem Gegenstoß zu anfällig.“ - Kicker

Die britischen Pressestimmen zum Sieg von Aston Villa gegen FC Bayern

„Wie es sich für die Rückkehr auf die größte Vereinsbühne gehört, verlief die von Aston Villa ziemlich reibungslos, denn der eingewechselte Jhon Durán brachte den FC Bayern München mit einem herrlichen Heber aus dem Stegreif ins Bett.“ - The Guardian

„Aston Villa wird das Jahr 1982 vielleicht nie wieder erreichen, aber in gewisser Weise haben sie den berühmtesten und am meisten gefeierten Sieg ihrer Geschichte nachgeahmt. Zweiundvierzig Jahre später, als man sich wiedersah, blieb das Ergebnis dasselbe. Genau wie im Europapokalfinale in Rotterdam lautete das Ergebnis Aston Villa 1 Bayern München 0: Villa ist auf wundersame Weise das Angstgegnerteam der Bayern. Jetzt heißt es Birmingham 2 Bayern 0.“ - The Independent

„Der Sieg von Villa ist der schönste Moment in Emerys glanzvollem Neuaufbau. Dieser europäische Spezialist befindet sich auf dem Terrain, das er genießt, nachdem er sein Team in der letzten Saison unter die ersten Vier geführt hat.“ - BBC

„Villa strotzte nur so vor Energie, Leidenschaft und Entschlossenheit, und das war letztlich auch der Grund für den Sieg gegen Bayern München, das die Emery-Elf nicht bezwingen konnte.“ - The Mirror

Internationale Pressestimmen zur Champions-League-Niederlage des FC Bayern

„Der Plan von Unai Emery war klar: ein tiefer Block, vernachlässigter Ballbesitz und bedrohliche Gegenangriffe, manchmal durch Luftballons.“ - L‘équipe (Frankreich)

„Bayern ging als Favorit ins Spiel, doch der Sieg ging an Aston Villa (1:0), was zu einem großen Teil zwei „alten Bekannten“ zu verdanken war: Damian Emiliano Martinez und Pau Torres.“ - Marca (Spanien)

„Aston Villa entzaubert Bayern. Die Bayern hatten Glück, dass in der 22. Minute ein Treffer von Pau Torres wegen Abseits aberkannt wurde. In der 79. Minute konnten die zahlreichen Fans im Villa Park in Birmingham, darunter auch Prinz Harry, doch noch jubeln. Nach einem weiten Pass überwand der Kolumbianer Jhon Duran den aus seinem Tor geeilten Manuel Neuer (79.). Dieser sah bei der Aktion mehr als unglücklich aus. Aston-Villa-Goalie Emiliano Martinez hingegen hielt den Sieg mehrmals mit tollen Paraden, darunter einer in der 96. Minute, fest.“ - Kronen Zeitung (Österreich)