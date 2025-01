Die Bayern machen es deutlich

Der FC Bayern hat zum Hinrunden-Abschluss gegen die TSG Hoffenheim einen Kantersieg errungen: Mit 5:0 überrollte der Tabellenführer die in allen Bereichen überforderten Gäste aus dem Kraichgau. Trainer Vincent Kompany hat damit in seiner ersten Bundesliga-Halbserie an der Seitenlinie eine mehr als respektable Punkteausbeute eingefahren: Ein Spiel ging verloren, drei Unentschieden, sonst gab es nur Siege – macht 42 Zähler bei 53 erzielten Toren. Vieles deutet auf die nächste Münchner Meisterschaft hin.

Bei seiner Startaufstellung hatte Kompany zumindest für eine kleine Überraschung gesorgt: Wie schon in Mönchengladbach war dort Eric Dier zu finden. Dayot Upamecano kam nach seiner Gelbsperre zwar zurück, doch Minjae Kim rotierte auf die Bank. Den Startelfeinsatz habe sich Dier, der am Mittwoch 31 Jahre alt wurde, verdient, so Kompany bei Sat1: „Kim hat sich nicht gut gefühlt und Eric hat es zuletzt gut gemacht.“ Was Kompany an dieser Stelle noch nicht wissen sollte: Angesichts der seltenen TSG-Angriffe sollte seine Verteidigung über 90 Minuten ohnehin kaum Arbeit bekommen. Ebenfalls in der Startelf blieb Leroy Sané. Für den 29-Jährigen, dessen Vertrag bei den Münchnern im Sommer ausläuft, war es die nächste Bewährungsmöglichkeit. Jamal Musiala, der zuletzt erkrankt ausgefallen war, saß als Joker auf der Bank.

Leroy Sané trifft doppelt gegen die TSG Hoffenheim

Und tatsächlich: Sané nutzte die Chance. Nach einem Doppelpass mit Müller im Strafraum zeigte der Nationalspieler endlich mal seine Qualitäten. Mit seinem starken linken Fuß wuchtete er den Ball in den TSG-Kasten – 1:0 für die Bayern (7.). Die Gastgeber ließen dem Abstiegskandidaten auch nach der Führung kaum Luft, setzten die TSG mit frühem Pressing unter Druck. Blaue Trikots in der Bayern-Hälfte hatten Seltenheitswert. Und dann? Jubelte der FCB wieder. Erneut leitete ein Doppelpass, diesmal von Harry Kane auf Raphael Guerreiro, den Treffer ein. Der Portugiese schloss zum 2:0 ab (12.). Müller hätte nach einer Ecke per Kopf beinahe das nächste Tor erzielt, Arthur Chaves klärte auf der Linie (20.).

Für die TSG war es nur ein kurzes Durchatmen vor dem nächsten Gegentor: Nach einem Handspiel von Kevin Akpoguma entschied Schiedsrichter Timo Gerach auf Handelfmeter. Für derlei Situationen haben die Bayern bekanntlich einen Experten: Harry Kane verwandelte seine 27. Strafstoß in Folge gewohnt sicher zum 3:0 (26.). Spätestens jetzt war klar, dass es für ein hoffnungslos überfordertes Hoffenheim an diesem Abend nur um Schadensbegrenzung gehen würde. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich nichts: Sané verwertete eine Flanke des für Kingsley Coman eingewechselten Mathys Tel elegant zum 4:0 (48.). Die Bayern schalteten nun einen Gang runter. Kompany gönnte Kane und Upamecano nach 61 Minuten eine Pause, brachte Serge Gnabry und Leon Goretzka. Weil er gerade auf dem Feld war, trug sich auch Gnabry noch schnell in die Torschützenliste ein und stellte auf 5:0 (66.). Danach blieben die Bayern gnädig und verzichteten auf weitere Tore.

FC Bayern München verpflichtet Torhüter Jonas Urbig

Neben dem gelungenen Hinrundenabschluss scheint sich der FC Bayern noch ein anderes Geschenk zu machen: Offenbar steht die Verpflichtung von Jonas Urbig kurz bevor. Der 21-Jährige vom 1. FC Köln gilt als eines der größten deutschen Talente im Tor. Nachdem der Keeper seinen Stammplatz beim Zweitligisten verloren hatte, standen die Zeichen ohnehin schon auf Abschied. Mehrere Klubs hatten um Urbig gebuhlt, den Zuschlag erhält nun schon im Winter der FC Bayern. Dem Vernehmen nach wird für Urbig eine hohe einstellige Millionensumme fällig. Viel Geld für Köln, für die Bayern ein Fall für die Portokasse.

Tore: 1:0 Sané (7.), 2:0 Guerreiro (12.), 3:0 Kane (26., Handelfmeter), 4:0 Sané (48.), 5:0 Gnabry (66.)

Zuschauer: 75.000