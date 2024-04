Sorgen um Coman: Droht dem FC Bayern der nächste Langzeit-Ausfall?

Gegen Köln bleibt der Franzose im Rasen hängen - und droht lange auszufallen. Sein Mitspieler Joshua Kimmich äußert einen Verdacht.

Es war der Schock für den FC Bayern beim 2:0-Sieg gegen den 1. FC Köln: Kurz nach Wiederanpfiff des Spiels will sich Kingsley Coman im Kölner Strafraum um seinen Gegenspieler Christensen drehen. Das gelingt auch, doch was danach passiert, sorgt für Entsetzen auf der Bayern-Bank: Der Franzose bleibt ohne Einwirkung des Gegners im Rasen hängen, verzieht das Gesicht vor Schmerzen und bleibt liegen. Coman muss raus, kommt noch während das Spiel läuft in medizinische Behandlung.

Wie lange der 27-Jährige ausfällt, ist noch unklar – dass er ausfallen wird, scheint aber klar zu sein. "Wir hoffen, dass es nicht mehrere Monate sind", sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund nach Spielende. Eine genaue Diagnose gibt es laut Bayern-Trainer Thomas Tuchel noch nicht. Coman befindet sich in der Säbener Straße, wo die Untersuchungen starten sollen. Tuchel, der das Spiel wegen seiner Gelbsperre auf der Tribüne verfolgen musste, sagte zu der Verletzung: "Auf den Fernsehbildern hat es extrem schmerzhaft ausgesehen." Comans erneuter Ausfall sei ein "großer Wermutstropfen", so Tuchel.

Schließlich kam der Außenbahnspieler erst aus einer Verletzung und holte sich nun eine neue Blessur ab – ebenso wie Serge Gnabry, der sich nur wenige Wochen nach seinem Comeback im Spiel gegen Arsenal erneut verletzte. "Uns fehlen gegen Arsenal Kingsley und Serge – das ist extrem bitter." Erneut habe sich ein Profi verletzt, der "direkt aus einer Verletzung kommt", so Tuchel. Wie die Personalsituation gegen Arsenal ist, könne man noch nicht sagen: Bei dem gegen Köln geschonten Manuel Neuer sehe es sehr gut aus, bei Leroy Sané wäre es "unseriös, wenn ich eine Prognose abgebe", so der Bayern-Coach.

Auch Comans Mitspieler fühlen mit ihm. Joshua Kimmich sagte nach dem Schlusspfiff: "Es ist extrem bitter für ihn, nicht nur wegen des Arsenal-Spiels, sondern auch, wenn man an die Europameisterschaft denkt." Coman wollte im Kader Frankreichs eine wichtige Rolle spielen – nun könnte es so sein, dass der oft verletzte Rechtsfuß mal wieder pausieren muss. Ob der Rasen in der Allianz Arena eine Rolle bei den vielen Muskelverletzungen spielt? Kimmich will das nicht ausschließen: "Schwierig zu sagen. Wir hatten eine Zeit lang nicht diesen Hybrid-Rasen. Aber es ist schon sehr auffällig."

