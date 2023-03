Pressestimmen: "Eine bayerische Elf besiegt eine französische Zwei"

Der FC Bayern triumphiert gegen Paris Saint-Germain und erreicht das Viertelfinale der Champions League. Die Münchner werden gefeiert, ein Starensemble kritisiert. Die Pressestimmen.

Der Traum vom Triple lebt: Der FC Bayern hat das Starensemble von Paris Saint-Germain entzaubert und mit einem 2:0-Heimsieg das Viertelfinale in der Champions League erreicht. Das Hinspiel hatte der deutsche Rekordmeister mit 1:0 in der französischen Hauptstadt gewonnen. Mit Lionel Messi und Kylian Mbappé blieben die Superstars von PSG ohne Treffer. die Franzosen hatten ohne den verletzten Neymar antreten müssen.

Auf Münchner Seite avancierte einmal mehr Eric Maxim Choupo-Moting zum Matchwinner. Der Stürmer traf zum wichtigen 1:0 (61.), kurz nachdem sein erster Treffer wegen einer Abseitsstellung von Thomas Müller zurückgepfiffen worden war. Serge Gnabry sorgte spät für die endgültige Entscheidung (89.). Die nationale und internationale Presse feiert die Bayern und geht mit PSG hart ins Gericht.

Champions League: FC Bayern – Paris Saint-Germain - Pressestimmen aus Deutschland

"Eine bayerische Elf besiegt eine französische Zwei. Mbappé? Messi? Choupo-Moting! Gegen enttäuschende Pariser Spitzentänzer zeigen die Münchner, dass sie wissen, was gegen solch einen Gegner zu tun ist. Mit dem Einzug ins Viertelfinale erlangt auch Trainer Nagelsmann ein paar Gewissheiten." – Süddeutsche Zeitung

"Bayern demütigt PSG! Choupo stiehlt Mbappé die Schau." – Sport1

"Keine Probleme gegen PSG! Bayern stürmt ins CL-Viertelfinale." – Spox

"Nagelsmann wütet und jubelt Messi raus: Die Taktik von Nagelsmann mit flexibler Dreier- bzw. Fünferkette geht voll auf. Heißt auch: Der Druck auf den Bayern-Trainer nimmt nach vielen durchwachsenen Spielen deutlich ab – sieht man auch an Nagelsmanns unbändigem Torjubel!" – Bild

"Choupo-Moting trifft gegen den Ex-Klub – Bayern wirft Paris raus: Im Rückspiel gegen PSG konnte selbst ein fitter Kylian Mbappé das Weiterkommen des FC Bayern nie gefährden. Die Pariser verloren früh ihren Kapitän, Torschütze Choupo-Moting ließ sich auch vom VAR nicht aufhalten." – Spiegel

"Triple-Traum der Bayern lebt - FC Bayern stürzt PSG ins Tal der Tränen." – Sport

"Messi und Mbappé kaltgestellt - FC Bayern im Viertelfinale." – Welt

Internationale Pressestimmen: FC Bayern besiegt PSG im Viertelfinale der Champions League

Frankreich:

"Die große Leere. Am Fuße eines Gipfels in der Allianz Arena blieb PSG unten am Pass. Die Beine abgeschnitten von einem FC Bayern München, der weit davon entfernt war, energisch zu sein, aber reif genug, um sie auszulöschen. Paris, das im Hinspiel im Parc des Princes (0:1) geschlagen wurde, wartete auf die Flamme von Mbappe oder Messi, um das Blatt zu wenden, aber die beiden Genies blieben hinter ihren Möglichkeiten. Wie in der letzten Saison gibt Paris seinen Traum von der Champions League bereits im Achtelfinale auf." – L'Euqipé

"Das Tor von Choupo-Moting, das die Pariser kreuzigt. Die Pariser waren in der zweiten Halbzeit überfordert und konnten aus der ermutigenden ersten Halbzeit kein Kapital schlagen. Choupo-Moting versetzte seinem Ex-Klub einen ersten Schlag, bevor Gnabry den Rest erledigte. Mit einer 0:2-Niederlage wird PSG das Viertelfinale der Champions League verpassen. Galtiers Männer hatten nicht die Stärke, um der bayerischen Armada standzuhalten. Die Stars Mbappé und Messi konnten nicht genug Gewicht in die Waagschale werfen und die begrenzte Banktiefe wurde dem Hauptstadtclub zum Verhängnis." – Le Parisien

"Ein weiteres frühes Ende des europäischen Abenteuers für PSG, dass von den Bayern geschlagen wurde." – Le Figaro

" München bestraft Paris und eliminiert PSG aus der Champions League." – Le Monde

"PSG von Bayern München trocken aus der Champions League geworfen." – Libération

"Paris Saint-Germain konnte den FC Bayern München nicht knacken. Nachdem PSG bereits das Hinspiel im Prinzenpark verloren hatte (0:1), musste sich das Team am Mittwochabend im Achtelfinal-Rückspiel erneut geschlagen geben (0:2). Eric Maxim Choupo-Moting und Serge Gnabry bestraften die Ballverluste von Marco Verratti. Zum zweiten Mal in Folge wird Paris das Champions-League-Viertelfinale nicht sehen." – Eurosport.fr

England:

"Eric, der Held: Messi und Mbappe krachen aus der Champions League nach Toren von Choupo-Moting und Gnabry." – The Sun

"Das Warten geht weiter! Messi und Mbappé straucheln, während Bayern PSG aus der Champions League wirft." – Daily Mail

"PSG musste eine weitere Enttäuschung hinnehmen, denn die Bayern gewannen das Rückspiel in der Allianz Arena 2:0 und zogen damit ins Viertelfinale ein." – Evening Standard

Italien:

"Bayern ist ein Kraftpaket: 2:0 gegen PSG und die Qualifikation für das Viertelfinale. Messi und Mbappe, was ein Flop!" – Gazzetta dello Sport

"Die Bayern schicken Galtiers Schlachtschiff nach Hause und ziehen ins Viertelfinale der Champions League ein." – Corriere dello Sport

Spanien:

"Pariser Drama in München." – As

"Die Champions League ist nichts für PSG." – Marca

"Bayern stoppt ein weiteres PSG-Projekt." – Mundo Deportivo