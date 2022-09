Sorgen nach dem Barcelona-Sieg: Bayerns französische Defensive ist dezimiert

Der Sieg gegen den FC Barcelona scheint teuer erkauft: Drei französische Abwehrspieler des FC Bayern sind verletzt. Einer davon wird wohl länger ausfallen.

Der Sieg des FC Bayern gegen den FC Barcelona war vor allem ein Sieg der Defensive: Immer wieder brachte ein Münchner Verteidiger ein Bein zwischen Ball und einem Angreifer der Gäste. Selbst wenn das nicht der Fall war, waren Keeper Manuel Neuer oder eine Portion Glück – wie etwa bei den vergebenen Großchancen von Lewandowski und Pedri – im Spiel. Sogar das erste Tor geht auf das Konto eines Verteidigers: Lucas Hernandez wuchtete eine Ecke von Joshua Kimmich per Kopf ins Tor von Marc-André ter Stegen.

Dieser enorme Einsatz der Bayern-Defensive scheint ihren Preis gehabt zu haben: Nach Spielende sah man die drei französischen Defensivspieler Dayot Upamecano, Benjamin Pavard und Lucas Hernandez mit Verbänden durch die Mixed Zone humpeln. Pavard musste nach einem Zusammenprall mit Marco Alonso kurz nach Anpfiff noch im ersten Durchgang ausgewechselt werden, Hernandez erlebte die Schlussminuten vom Spielfeldrand, Upamecano biss auf die Zähne und spielte durch.

Bei Bayern-Verteidiger Hernandez stand noch in der Nacht eine MRT-Untersuchung an

Wie Trainer Julian Nagelmann nach Spielende sagte, ist vor allem die Sorge um Torschütze Hernandez groß. Der Franzose, mit 80 Millionen Euro der teuerste Bundesliga-Spieler aller Zeiten, wurde noch in der Nacht ins Krankenhaus gebracht, um dort per MRT untersucht zu werden. "Bei ihm sieht es nicht gut aus, aber man kann noch nichts genaues sagen", so Nagelsmann auf der Pressekonferenz.

Entwarnung scheint es immerhin bei Upamecano zu geben, der "nur einen Schlag" erlitten haben soll. Bei Benjamin Pavard könne man laut Nagelsmann bislang auch noch nichts sagen. Eine Verletzung von Hernandez käme für den Defensivexperten zur Unzeit – aktuell scheint der Weltmeister, der bei den Bayern einen schwierigen Start hatte, seine beste Phase im Trikot des FC Bayern zu haben. Nach drei Remis in Folge könnte der Sieg gegen Barcelona für neuen Aufwind sorgen: In der Champions League führen die Bayern nach zwei Siegen ohne Gegentor ihre Gruppe an.

FCA-Spieler Niederlechner und Hahn sahen den Bayern-Sieg im Stadion

Auf der Tribüne verfolgten übrigens die beiden FCA-Spieler André Hahn und Florian Niederlechner die Darbietung der Bayern – und dürften gesehen haben, dass die Münchner bei aller Klasse durchaus ihre verwundbaren Punkte in der Defensive haben.

