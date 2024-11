Bayern-Torfrau Mala Grohs fällt wegen Tumor aus

Bei der Fußballerin Mala Grohs wurde ein bösartiger Tumor diagnostiziert. Um sich ganz auf Behandlung und Genesung zu konzentrieren, wird die Torfrau des FC Bayern deshalb auf unbestimmte Zeit fehlen. Das berichtete der Fußballverein am Samstagmorgen auf seiner Website. Mit der erkrankten Spielerin habe sich der FC Bayern außerdem darauf verständigt, den Vertrag um eine weitere Saison bis in den Sommer 2026 zu verlängern, heißt es in der Erklärung weiter.

23-jährige Torwärterin Mala Grohs fällt wegen Tumor vorerst aus

Die 23-jährige Grohs wechselte 2019 nach ihrem Abitur vom Vfl Bochum zu den Münchnerinnen. Seit Anfang 2021 spielt die 23-Jährige als Torhüterin für die erste Mannschaft. In 81 Spielen war Grohs an drei Meistertiteln und einem gewonnenen Superpokal beteiligt.

„Die Erkrankung ist eine Herausforderung, von der ich nicht gedacht hätte, dass ich sie einmal bewältigen muss“, sagt Grohs zu ihrer Diagnose. „Aber ich bin sicher, dass ich es mit der Hilfe, die ich jetzt von allen Seiten bekomme, schaffe und wieder ganz gesund werde.“

Mala Grohs: FC Bayern betont Unterstützung für erkrankte Torfrau

Der Präsident des FC Bayern, Herbert Hainer, sagte zu den Ausfall von Gohs, dass in solchen Momenten der Sport in den Hintergrund rücke. „Mala ist eine großartige, starke Persönlichkeit, und sie wird sämtliche Hilfe erhalten, die wir ihr geben können und die sie braucht, um wieder gesund zu werden. Wir werden sie bei ihrem Heilungsprozess begleiten - sie kann sich auf ihren FC Bayern verlassen“, sagte Hainer weiter.

Auch die Direktorin des Frauenfußball beim FC Bayern, Bianca Rech, betonte die Unterstützung für die erkrankte Spielerin. „Die Mannschaft, das Trainer- und Betreuerteam und wir als gesamte FC Bayern-Familie stehen fest an der Seite von Mala. Sie wird von uns alle Unterstützung bekommen, das wollten wir unter anderem auch mit der Vertragsverlängerung zum Ausdruck bringen.“. Alles sei darauf ausgerichtet, dass Grohs erst einmal gesund werde und dann auf ihren Platz zurückkehre, ergänzte Rech.