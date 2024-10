Jamal Musiala fällt gegen VfB Stuttgart aus

Beide Klubs spielen eine bislang gute Saison und stehen trotzdem am Samstag schon früh in dieser Spielzeit unter Druck. Zwar grüßt der FC Bayern von der Tabellenspitze, nach zwei Unentschieden in der Liga und der Niederlage bei Aston Villa setzte aber erstmals in dieser Spielzeit das jahrzehntelang erprobte Münchner Geraune ein, das besser nicht lauter werden sollte. Die Stuttgarter wiederum demütigten bereits Borussia Dortmund mit 5:1, spielten zuletzt aber eben dreimal auch nur remis. Tabellenplatz acht, Anschluss nach oben. Aber auch nach unten.

Am Samstag nun treffen die beiden Teams in der Allianz-Arena aufeinander (18.30 Uhr, Sky), und die Fans können sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf eine unterhaltsame Partie freuen - das war in den vergangenen Jahren nicht zwingend der Fall. Zuletzt etwa, weil die Münchner unter Thomas Tuchel ihr Heil eher in einer soliden Defensive suchten - was oft genug misslang. Jetzt aber hat Vincent Kompany für einen Paradigmenwechsel gesorgt. Der FC Bayern spielt wieder attraktiv. Allerdings fingen sich die Münchner vor der Länderspielpause auch drei Gegentreffer in Frankfurt ein. „Alles umzuändern, wäre blöd, nur weil es mit dem Ergebnis mal nicht geklappt hat“, sagt Kompany dazu. „Wichtig ist immer die Frage: Wenn wir das Spiel zehnmal spielen, wie oft gewinnen wir? Wir haben zu 100 Prozent den Glauben, dass wir auf diese Art erfolgreich sein werden. Deswegen freuen wir uns auf das nächste Spiel.“

Jamal Musiala fällt gegen den VfB Stuttgart aus

In diesem steht ihm erneut Jamal Musiala nicht zur Verfügung. Der Offensivmann arbeitete zuletzt zwar schon wieder auf dem Platz an seiner Rückkehr, noch aber lassen seine Hüftbeschwerden einen Einsatz nicht zu. Nächste Chance für ihn: Am Mittwoch in der Champions League gegen den FC Barcelona. Für die Stuttgarter geht es ähnlich namhaft weiter. Sie treten am Dienstag bei Juventus Turin an. Ebenfalls in der Champions League. Dass die Schwaben sich mit den europäischen Schwergewichten messen, haben sie ihrer herausragenden vergangenen Saison zu verdanken, als sie Vizemeister wurden - und somit einen Platz vor den Bayern landeten.

Hernach aber entschwanden gleich drei ihrer Leistungsträger. Serhou Guirassy und Waldemar Anton schlossen sich Borussia Dortmund an, Hiroki Ito unterschrieb einen Vertrag beim FC Bayern. Überraschenderweise aber war bislang kein krasser Leistungsabfall zu erkennen. Guirassy-Ersatz Ermedin Demirovic trifft bislang häufig und in Jamie Leweling und Angelo Stiller haben zwei Stuttgarter in den vergangenen Wochen ihr Debüt für die deutsche Nationalmannschaft gegeben. Verantwortlich für spielerische Kontinuität trotz personeller Wechsel ist Sebastian Hoeneß. Der Neffe des Münchner Ehrenpräsidenten hat aus den flatterhaften Stuttgartern eine fein abgestimmte Mannschaft geformt.

Vor der Partie in seiner alten Heimat - er trainierte einst die Amateure der Bayern - mag er nicht den Lautsprecher geben. Auch in der Familie Hoeneß gibt es charakterliche Unterschiede. „Das ist die größte Aufgabe, die du gerade haben kannst - in Deutschland, vielleicht sogar in Europa“, sagte der 42-Jährige.