Bayerns neuer Abwehrchef Matthijs de Ligt: Spätberufen und frühreif

FC-Bayern-Spieler Matthijs de Ligt gehört zu den besten Verteidigern der Welt. Als Kind interessierte er sich zunächst nicht für Fußball, dann ging es aber rasant aufwärts.

Es ist gerade mal fünf Jahre her, da war Matthijs de Ligt noch auf die Fahrdienste des ehemaligen Bundesligaprofis Heiko Westermann angewiesen. Der nahm den 17-jährigen Verteidiger in der gemeinsamen Zeit bei Ajax Amsterdam öfter im Auto mit, weil der junge Innenverteidiger noch keinen Führerschein besaß. Westermann, der sich oft um ihn kümmerte, brachte das bei seinem Abschied ein Sonderlob von de Ligts Oma ein. Die bedankte sich ausführlich beim Deutschen, dass er sich so gut um ihren Enkel gekümmert habe.

Seitdem ist in der Karriere von de Ligt einiges passiert. Mittlerweile ist er 22 Jahre alt und hat knapp 160 Millionen Ablöse in seiner Karriere generiert. Er wird zu den besten Verteidigern der Welt gezählt. Von seinem Ausbildungsverein Ajax Amsterdam ging es 2019 erst zu Juventus Turin, ehe der FC Bayern in diesem Sommer rund 67 Millionen für den Verteidiger auf den Tisch gelegt hat. Eine Investition in einen Führungsspieler, der schon früh beeindruckende Fähigkeiten vorzuweisen hat und der in den vergangenen Spielzeiten auf höchstem Niveau gute Leistungen zeigte.

Matthijs de Ligt ist beim Fußball ein Spätstarter gewesen

Dabei schien es die ersten Jahre seines Lebens nicht so, als würde de Ligt einmal Fußballprofi werden. Brettspiele und Tennis weckten eher das Interesse des Jungen, dessen Familie mit Fußball generell wenig Berührungspunkte hatte. Ein Freund überredete ihn im Alter von sechs Jahren dann doch, einmal mit zum Fußball-Training zu kommen. Der eher zurückhaltende de Ligt wurde dort nicht sofort als Toptalent erkannt, verbesserte sich aber rasch und begeisterte sich für den Sport. Mit zehn Jahren bot sich die Chance an die Jugendakademie von Ajax Amsterdam zu wechseln, die als eine der besten der Welt gilt.

Beim Traditionsklub zögerte man zunächst, da de Ligt etwas Übergewicht hatte und nicht so beweglich schien. Das bekam der Verteidiger aber schnell in den Griff. In Amsterdam war er fester Bestandteil der Mannschaft, die mit großen Talenten wie Frenkie de Jong, Danny van de Beek oder Noussair Mazraoui 2019 überraschend bis ins Halbfinale der Champions League stürmte. Die Ajax-Fans schätzten ihn für seine bescheidene Art und seine Konstanz auf dem Platz. Mit 19 Jahren war de Ligt bereits Kapitän. Seine Führungsqualitäten soll er nun auch in der Defensive des FC Bayern einbringen, wo er sich zu einer festen Größe entwickeln soll. Einen Führerschein hat er mittlerweile übrigens auch.

