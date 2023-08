FC Bayern München

Kane soll den Bayern wieder mehr Leichtigkeit bringen

Plus Noch wirken die Münchner gerade bei Heimspielen sehr gehemmt. Eine Lösung hat Trainer Thomas Tuchel noch nicht gefunden. Aber einen Hoffnungsträger aus England.

Von Marco Scheinhof

Solche Nachmittage helfen Harry Kane. Natürlich für sein Selbstbewusstsein, das als Weltklassestürmer allerdings ohnehin stark ausgeprägt sein dürfte. Zwei Tore beim 3:1-Sieg gegen den FC Augsburg sind da eher in die Kategorie erwartbar einzuordnen. Doch auch in seiner sprachlichen Entwicklung war der Sonntag hilfreich. Neu gelernt haben dürfte der Engländer einen deutschen Begriff, den er fortan womöglich noch häufiger hören wird: Arbeitssieg. Nichts anderes war der Erfolg am Sonntag.

Tuchel fehlt dem Spiel des FC Bayern die Leichtigkeit

Ein Arbeitssieg also, wobei die Münchner Fans eher nach glanzvollen Erfolgen lechzen. Damit aber gehen die Bayern derzeit sparsam um wie ein Schwabe mit seinem Geld. Von Leichtigkeit war am Sonntag nichts zu sehen, von spielerischem Glanz ebenso wenig. Es hat nicht viel gefehlt, und die bayerischen Nachbarn hätten gar noch Punkte aus München mitgenommen. "Es ist offensichtlich, dass wir zu Hause nicht so frei und selbstbewusst spielen", sagte Thomas Tuchel hinterher.

