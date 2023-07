Testspiel in Tokio: ManCity siegt 2:1 gegen den FC Bayern

Viele Torchancen für den FC Bayern gab es im Spiel gegen Manchester City nicht. Das Testspiel in Tokio beginnt unspektakulär – und nimmt erst gegen Ende Fahrt auf.

Ein Testspiel auf höchstem Niveau: Am Mittwoch traf der deutsche Rekordmeister FC Bayern auf den amtierenden Champions-League-Sieger Manchester City. Im Japan National Stadium in Tokio standen sich die beiden Mannschaften im Rahmen der "Audi Summer Tour" gegenüber. Mit Spannung wurde das Spiel der beiden Top-Mannschaften erwartet – 2:1 gewinnt Manchester City dann das Match.

In 21. Minute fällt das erste Tor: James McAtee verschafft Manchester den 1:0 Vorsprung. Die Bayern verspielen dagegen ihre Torchancen in der ersten Halbzeit: Sané trifft in der 19. Minute nur die Latte, auch ein Versuch von Coman in der 43. Minute ist nicht von Erfolg gekrönt.

Audi Football Summit: 2:1 Sieg für Manchester City gegen FCB

In der Halbzeitpause wechselt FCB-Trainer Thomas Tuchel die komplette Mannschaft aus. Neu auf das Feld kommen Ulreich, Sarr, Stanisic, Tikvic, Wanner, Gravenberch, Goretzka, Tel, Vidovic, Kratzig und Mané. Zur Startelf gehörten Sommer, Mazraoui, Pavard, Upamecano, Davies. Laimer, Kimmich, Sané, Musiala, Coman und Gnabry.

Die zweite Halbzeit beginnt, wie auch die erste Spielhälfte, eher verhalten. Eine Schwalbe von Mané, eine vertane Chance von ManCity. Die ersten 60 Minuten des Spiels sind die Bayern ohne echte Tor-Chance. Manchester dominierte das Spielfeld. Erst in der 82. Minute gelingt dem deutschen Rekordmeister endlich der Ausgleich: Tel trifft, 1:1.

Plötzlich geht es Schlag auf Schlag. In der 84. kommt es fast zum 2:1 durch ManCity. Nur zwei Minuten später, in der 86. Minute, befördert Laporte den Ball nach einer Ecke dann wirklich ins Tor der Bayern. Nach einer dreiminütigen Nachspielzeit folgt der Abpfiff – Sieg für Manchester City.

