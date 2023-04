BVB-Trainer Edin Terzic ist der Mann, der den Bayern die Saison versauen kann

Edin Terzic ist nicht nur Trainer, sondern auch glühender Fan des BVB. Mit seinem Herzensklub kann er am Samstagabend einen großen Schritt in Richtung Titel machen.

Wenn man sich als Fan von Borussia Dortmund den perfekten Trainer malen dürfte – er hätte wohl große Ähnlichkeit mit dem beim BVB immer noch omnipräsent erscheinenden Über-Coach Jürgen Klopp. Ins Bild dürften sich mittlerweile aber auch immer deutlicher werdende Konturen des aktuellen Trainers Edin Terzic mischen. Zum einen, weil dieser mit Dortmund 2021 den DFB-Pokal holte und als aktueller Tabellenführer zum Spitzenspiel gegen den FC Bayern (Samstag, 18.30 Uhr, Sky) reist. Dass der 40-Jährige aber die Kommandos an der Seitenlinie gibt, ist für jeden Fan der Dortmunder eine fast schon zu kitschig wirkende Romanze, denn Terzic ist seit Kindheitstagen glühender BVB-Fan.

Vor dem Pokalfinale vor zwei Jahren veröffentlichte er ein Bild von sich beim bis dato letzten Pokalsieg der Dortmunder 2012, das ihn mit Fankleidung in der BVB-Kurve im Berliner Olympiastadion zeigt. Terzic selbst sagte einmal über seinen Sprung vom Fan zum Trainer seines Herzensklubs: "Ich war als Neunjähriger das erste Mal hier im Stadion. Danach war klar, für wen das Herz schlägt. Ich habe niemals gewagt zu träumen, hier mal Cheftrainer zu sein." Dass er als Spieler nicht das Zeug haben würde, für seinen Verein aufzulaufen, war für den in Menden geborenen Deutsch-Kroaten schnell klar, das höchste der Gefühle war die Regionalliga.

Mit 30 Jahren war Terzic Co-Trainer bei Besiktas Istanbul

Früh war aber klar, dass Terzic bei der Analyse besser ist als auf dem Platz. Schon zu aktiven Zeiten arbeitete Terzic als Scout für die Borussen. Sein Talent sprach sich schnell herum – und als der kroatische Nationaltrainer Slaven Bilic 2013 einen Co-Trainer für sein Engagement bei Besiktas Istanbul suchte, kam er auf Terzic. Dieser beendete seine Spielerkarriere mit nur 30 Jahren und setzte fortan voll auf die Trainerkarte. Terzic blieb auch der Assistent von Bilic, als dieser 2015 zum Premier-League-Klub West Ham United wechselte. Erst 2018 kehrte Terzic als Co-Trainer zu seinem Herzensklub zurück.

Dort wurde er Assistent von Lucien Favre und beerbte diesen im Dezember 2020. Dortmund holte mit Terzic den Pokal, holte Marco Rose aus Mönchengladbach und ersetzte diesen nach nur einem Jahr wieder fest mit dessen Vorgänger. Nach Schwierigkeiten in der Hinrunde brachte der zweifache Familienvater den BVB auf Touren, holte im Jahr 2023 satte 28 von 30 möglichen Punkten. Dass man zum Jahreswechsel als Sechster die Meisterschaft fast schon abgeschrieben hatte, sei eine riesige Motivationshilfe gewesen, sagte der Coach der dpa: "Dieses Gefühl, sich zweieinhalb Monate diese Scheißtabelle anzugucken, hat viel Energie geweckt bei uns." Und als BVB-Fan weiß er, was den Anhängern der Schwarz-Gelben am besten schmeckt: Ein Sieg gegen die Bayern. Gelingt der am Samstagabend, bekommt das Bild des idealen Dortmund-Trainers noch deutlichere Züge von Edin Terzic.

