Medienberichte: Hat der FC Bayern Trainer Nagelsmann entlassen?

Wie Medien übereinstimmend berichten, soll der FC Bayern seinen Trainer Julian Nagelsmann gefeuert haben. Bereits in den vergangenen Tagen war darüber spekuliert worden.

Die Bild meldete am späten Donnerstagabend die Trennung des FC Bayern München von Trainer Julian Nagelsmann als exklusiven Fakt. Der Kicker hielt sich zunächst noch etwas zurück und titelte zuerst: „Nagelsmann vor dem Aus? Bei Tuchel fehlt nur noch die Unterschrift“. Später lautete die Überschrift dann: „Nagelsmann-Aus beim FC Bayern: Bei Tuchel fehlt nur noch die Unterschrift.“ Es scheint aber alles daraufhin zu deuten, dass der FC Bayern in der Länderspielpause Nagelsmann durch Thomas Tuchel ersetzt. Es wäre ein Paukenschlag. Am Donnerstagabend fehlte aber noch die Bestätigung des Vereines.

Feuert der FC Bayern seinen Trainer? Julian Nagelsmann hat dazu noch keine Information

Der Kicker hat am Donnerstagabend Nagelsmann auch telefonisch erreicht. Auf Nachfrage, ob er schon von Vereinsseite diesbezüglich etwas erfahren habe, sagte der 35-Jährige: „Nein, noch nicht!“

Doch soll der Nachfolger mit dem 49-jährigen Thomas Tuchel schon bereitstehen. Es soll nur noch die Unterschrift fehlen. Tuchel, der in München lebt, soll am Freitag oder Samstag unterschreiben und den FC Bayern schon am 1. April im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund betreuen. Zunächst hatte Transferexperte Fabrizio Romano mit einem Tweet, dass der Bayern-Coach wackelt, die Spekulationsmaschinerie in Gang gebracht. Es scheinen aber mehr als Spekulationen zu sein.

