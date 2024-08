FC Viktoria 1889 Berlin - FC Augsburg im TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 24/25

Der FC Viktoria 1889 Berlin aus dem Stadtteil Lichterfelde im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf spielt derzeit in der Regionalliga Nordost. Der Aufstieg in die dritte Liga in der Saison 21/22 war nur von kurzer Dauer, sodass die Mannschaft nach nur einer Saison wieder abstieg. Neben dem bisher viermaligen Gewinn des Landes-Pokals Berlin schafften es die Himmelblauen 20/21 den Meisterpokal der Regionalliga Nordost zu gewinnen. Beim DFB-Pokal nehmen sie nun zum vierten Mal teil, dieses Mal unter der Leitung des kürzlich eingesetzten Cheftrainer Dennis Kutrieb.

Der FC Augsburg aus Bayern spielt aktuell in der Bundesliga. Nach dem Aufstieg 2011, konnte sich das Team bisher stabil in der ersten Liga halten. In der „Ewigen Tabelle“ haben sie momentan Platz 28 inne. Neben zahlreichen Teilnahmen in Wettbewerben wie dem DFB-Pokal, dem Süddeutschen-Pokal und dem Landespokal-Bayern schafften es die Jungs des FCA 2015 in die Europa League aufzusteigen. Nun geht es unter Führung des Trainers Jess Thorup in die erste Runde des DFB-Pokals 24/25.

Wann findet das Spiel statt? Wo wird es im TV und Stream übertragen? Die Antworten auf die Frage und weitere nützliche Informationen zum Match finden Sie hier.

FC Viktoria 1889 Berlin - FC Augsburg im DFB-Pokal 24/25: Anstoß und Termin

Dem Spielplan des DFB-Pokals 24/25 nach findet die Partie am 18. August 2024 statt. Für die Augsburger dürfte sich dieses Match eignen, um sich auf den Start der kommenden Saison der Bundesliga vorzubereiten. Diese beginnt nämlich ein paar Tage später, am 23. August 2024. Anstoß bei der Partie zwischen Berlin und Augsburg ist um 13 Uhr. Gespielt wird in der Hauptstadt im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Regulär spielt Viktoria Berlin in einem kleineren Stadion in Lichterfelde, für das DFB-Pokalspiel gibt es jedoch einen Wechsel in das größere Stadion, in welchem etwa 10.000 Gäste Platz finden.

Viktoria Berlin gegen den FC Augsburg im TV und Stream: Live-Übertragung des DFB-Pokals 24/25

Wenn Sie dieses Jahr den DFB-Pokal in seiner Gänze verfolgen wollen, werden Sie um ein Abonnement im Pay-TV wohl nicht herumkommen. Die öffentlich-rechtlichen Sender übertragen zwar 15 Spiele des Wettbewerbs, doch diese umfassen nur die Höhepunkte wie Halbfinale und Finale. Die komplette Übertragung des DFB-Pokals 24/25 übernimmt diese Saison der Pay-TV-Sender Sky. Um dort den DFB-Pokal im Fernsehen oder über Livestream schauen zu können, benötigen Sie das Sport-Paket, dieses kostet im Moment 25 Euro pro Monat. Wenn Sie die Augsburger in der Bundesliga weiter verfolgen wollen, ist ein zusätzliches Abonnement nötig. Dieses kostet weitere 35 Euro pro Monat.

Hier alle Infos zum Match noch einmal für Sie zusammengetragen:

Spiel: FC Viktoria 1889 Berlin - FC Augsburg

Datum: 18. August 2024

Uhrzeit: 13 Uhr

Ort: Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, Berlin

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky

FC Viktoria 1889 Berlin gegen FC Augsburg: Bilanz der Teams

Der Seite fußballdaten.de nach, standen sich die beiden Mannschaften noch nie auf dem Rasen gegenüber. Betrachtet man aber die jeweiligen Ligen, ist ein deutlicher Unterschied zu erkennen. Der FC Augsburg wird wohl als Favorit ins Match der ersten Runde des DFB-Pokals 24/25 gehen. Ob der Sieg sicher ist oder die Underdogs für eine Überraschung sorgen, wird sich dann zeigen.