1:0 im vorletzten Test: FCA besiegt Leicester City

Vor einer Woche hatte der FC Augsburg im WM-Stadion von Mbombela einen mäßigen Auftritt hingelegt. 1:2 hatte der Fußball-Bundesligist gegen den südafrikanischen Erstligisten TS Galaxy verloren, vor allem in der ersten Hälfte hatte er enttäuscht. Trainer Jess Thorup zeigte sich unzufrieden, wähnte sich mit seiner Mannschaft weiter. Entsprechend seine Erwartungshaltung im vorletzten Test gegen den englischen Premier-League-Klub Leicester City, Thorup wollte Fortschritte sehen. Und seine Spieler schienen durchaus interessiert, ihrem Coach etwas zu bieten. Der Bundesligist wirkte bedeutend frischer und besser organisiert als in den Tests zuvor und siegte letztlich mit 1:0 (1:0).

In einer Woche wird der FCA ein letztes Mal testen, Gegner bei der Generalprobe im eigenen Stadion ist der französische Traditionsklub Olympique Marseille (Samstag, 17 Uhr). Eine Woche später startet das Thorup-Team mit dem DFB-Pokalspiel bei Viktoria Berlin in die Pflichtspielsaison.

Zu Beginn des Spiels ging der FCA gegen Leicester in Führung

Trainer Jess Thorup nähert sich allmählich seiner Startelf. Weiterhin unbesetzt ist die Position des Rechtsverteidiger. Interessiert sein soll der FCA an einer Verpflichtung des vereinslosen Marius Wolf, zuletzt bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Gegen Leicester City rückte Mads Pedersen auf diese Position, gegenüber verteidigte Dimitrios Giannoulis, der erstmals für den FCA von Beginn an auf dem Rasen stand. Zum Einsatz kamen zudem Torhüter Nediljko Labrovic und Mittelfeldspieler Kristijan Jakic, die wegen verweigerter Einreise die jüngsten Testspiele in der Südafrika gegen Young Africans (2:1) und TS Galaxy verpasst hatten. Im Angriff stürmte neben Samuel Essende Steve Mounier, der aus privaten Gründen vorzeitig das Trainingslager verlassen hatte. Im Mittelfeld setzte Thorup auf eine offensive Variante, vor Jakic sollten Arne Maier, Fredrik Jensen und Arne Engels Impulse im Spielaufbau geben.

Icon Vergrößern FCA-Trainer Jess Thorup beobachtet das Testspiel gegen Leicester. Foto: Klaus Rainer Krieger Icon Schließen Schließen FCA-Trainer Jess Thorup beobachtet das Testspiel gegen Leicester. Foto: Klaus Rainer Krieger

Leicester, das sich nach der Rückkehr in die Premier League derzeit im Allgäu auf die Saison vorbereitet, übernahm in den ersten Minuten die Kontrolle und verbuchte durch Patson Dakka die erste Torchance (6.). Wenige Minuten später ging allerdings der FCA in Führung. Maier trat den Ball per Eckstoß in den Strafraum, Keven Schlotterbeck beförderte via Kopf und Innenpfosten den Ball zum 1:0 ins Netz (10.). In der vergangenen Saison hatte er für den VfL Bochum des Öfteren getroffen, nun auch für Augsburg. Die Führung gab den Augsburgern Sicherheit in ihrem System. Kompakt verschoben sie ihre Reihen, verwickelten die Engländer in Zweikämpfe. Wenn Leicester zu Abschlüssen kam, dann durch Fernschüsse. Einen davon setzte Bobby de Cordova-Reid ohne Erfolg (28.).

Schlotterbeck verhindert per Kopfball ein Tor für Leicester

Seinerseits gefährlich wurde der FCA, wenn sich Umschaltmomente ergaben. Essende lieferte sich packende Schwergewichtsduelle mit Leicesters Abwehrkante Jannik Vestergaard. Als der Däne ihm einmal zu viel Raum ließ, hätte Augsburgs Stoßstürmer beinahe das 2:0 erzielt. Mit Mühe lenkte City-Torhüter Mads Hermansen den Ball um den Pfosten (34.). Einem Kopfball von Monier mangelte es an Wucht und Präzision (38.). Zunehmende Passivität in den Minuten vor der Pause hätten die Engländer um deren Trainer Steve Cooper fast noch bestraft. Schlotterbeck verhinderte per Kopfballabwehr einen möglichen Treffer von Stephy Mavididi (41.).

Nach der ersten Halbzeit gönnte Thorup Mittelfeldabräumer Jakic eine Pause, nach den verpassten Tests in Südafrika soll er langsam an die volle Distanz gewöhnt werden. Ihn ersetzte Tim Breithaupt, außerdem kam Elvis Rexhbecaj für Maier in die Partie. Mit einem Schuss ans Außennetz von Mounier startete der FCA in den zweiten Durchgang (46.). Ausdruck zunehmender Aktivität war auch der Torschuss von Jensen, den Vestergaard blockte (54.). Thorup nahm nach einer Stunde weitere Wechsel vor, brachte Niklas Dorsch, Henri Koudossou und Phillip Tietz in die Partie. Nach einer feinen Kombination über Dorsch traf Engels den Ball beim versuchten Torschuss nicht, danach wurde Essende geblockt (67.). Richtig nahe kam der eingewechselte Henri Koudossou dem zweiten Treffer, erst auf der Torlinie wehrte Connor Coady den Schuss per Kopf ab (76.). Thorup wechselte seine letzten Spieler ein, Tore ergaben sich nicht daraus. Nach den enttäuschenden Tests in Südafrika hatte Augsburgs Trainer aber die Steigerung gesehen, die er von seinen Spielern gefordert hatte.

FCA: Labrovic - Pedersen (77. Banks), Gouweleeuw (77. Bauer), Schlotterbeck (77. Uduokhai), Giannoulis (61. Koudossou) - Jakic (46. Breithaupt) - Jensen (61. Dorsch), Maier (46. Rexhbecaj) - Engels (74. Kabadayi) - Mounier (61. Tietz), Essende (74. Kömür)