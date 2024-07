So ist der FCA ist in seinem Trainingslager in Südafrika angekommen

Es war bereits früher Abend, als die Spieler des FC Augsburg am Zielort ankamen. Der Flugplatz in Mbombela, das vor der Unabhängigkeit Nelspruit hieß, vermittelte den Bundesligaprofis sogleich einen Eindruck von dem, was sie in den nächsten Tagen in Südafrika erwarten wird: Palmen, Hügel, Sonne, Temperaturen um die 25 Grad, aber auch Eindrücke vom anderen Ende der Welt, mit einer Mischung aus früherer Kolonie und afrikanischer Kultur. Über München, Dubai und Johannesburg waren die Profis nach Südafrika geflogen, mit einem Inlandsflug nach Mbombela brachten sie am Donnerstag das letzte Stück ihrer über 8000 Kilometer langen Route hinter sich.

