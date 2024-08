Der FCA verstärkt seine Innenverteidigung

Der FC Augsburg hat am Deadline-Day, am letzten Tag des Sommer-Transferfensters, seinen ersten Transfer öffentlich gemacht. Der 22-jährige Innenverteidiger Chrislain Matsima wechselt für ein Jahr auf Leihbasis mit Kaufoption von der AS Monaco in die Fuggerstadt. Über die Vertragsmodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

Der U21-Nationalspieler gehörte der französischen Olympia-Auswahl an, die bei den Olympischen Sommerspielen in Paris die Silbermedaille errang. Der 1,93 Meter große Verteidiger mit kongolesischen Wurzeln, der im Nachwuchs der Monegassen ausgebildet wurde, absolvierte bisher 50 Partien in der Ligue 1, war aber zuletzt unter anderem an die beiden Erstligisten Clermont Foot und FC Lorient ausgeliehen.

„Mit Chrislain Matsima erhalten wir die gewünschte Verstärkung für die Innenverteidigung. Er ist ein junger und sehr talentierter Spieler mit einer Top-Ausbildung. Chrislain hat alle Junioren-Nationalmannschaften Frankreichs durchlaufen und verfügt über großes Potenzial. Dank seiner Spielstärke, Größe und seiner Schnelligkeit gibt er uns in der Verteidigungslinie weitere Möglichkeiten. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit und darauf, ihn bei seiner weiteren Entwicklung beim FCA zu begleiten“, wird FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic in der Pressemitteilung zitiert.

Rechtsfuß Matsima besetzt die freie Planstelle nach dem Uduokhai-Transfer. Der verließ den FCA vor wenigen Tagen Richtung Besiktas Istanbul.

Matisma ist neben Jeffrey Gouweleeuw, Keven Schlotterbeck, Maximilian Bauer und Nachwuchs-Spieler Noahkai Banks Innenverteidiger Nummer fünf.