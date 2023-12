Fechten

Olympiasiegerin mit musikalischem Geschick: Fechterin Heidi Grundmann-Schmid wird 85

Heidi Grundmann-Schmid, Augsburgs Olympiasiegerin im Florettfechten, feiert am 5. Dezember ihren 85. Geburtstag. Die Goldmedaille von Rom hält sie immer noch in Ehren.

Von Andrea Bogenreuther

Ihre Fingerfertigkeit hat Heidi Grundmann-Schmid, Augsburgs legendäre Olympiasiegerin im Fechten, bis heute nicht verloren. Allerdings führt sie in geschmeidigen Bewegungen nicht mehr das Florett, mit dem sie 1960 bei den Spielen in Rom Gold gewonnen hat, sondern den Geigenbogen. Vor vielen Jahren schon hat die Musik den Sport abgelöst, das Musizieren gehört bis heute zu den Lieblingsbeschäftigungen von Heidi Grundmann-Schmid. Am 5. Dezember feiert sie ihren 85. Geburtstag. In kleinem Kreise, wie sie betont. Ein Essen mit ihren Kindern Elke und Alexander, und eines mit ihren Freundinnen aus den verschiedenen Musik-Zirkeln, die der Jubilarin sehr am Herzen liegen.

Mindestens einmal in der Woche spielt die verwitwete Heidi Grundmann-Schmid im Streich-Ensemble, einem Quintett, einem Quartett und manchmal auch einem Trio. So liegt auf dem Notenständer neben der reich gedeckten Kaffeetafel, an der sie ihre Gäste empfängt, das Heft mit Mozarts "Quintette für zwei Violinen, zwei Violen und Violoncello" bereit. "Ich habe das Gefühl, ich habe noch nie so viel gespielt wie zurzeit. Manchmal wird es mir schon ein bisschen viel. Aber eineinhalb bis zwei Stunden gehen schon noch", sagt Heidi Grundmann-Schmid.

