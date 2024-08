Satou Sabally verliert Schwester-Duell gegen Nyara in WNBA

Die nächste gute Leistung von Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally hat in der WNBA nicht für ihren ersten Saisonsieg gereicht. Mit den Dallas Wings unterlag sie dem Spitzenteam New York Liberty 74:94. Sabally erzielte starke 24 Punkte und kommt in ihren beiden ersten Saisonspielen auf 44 Zähler. Die 25 Partien vor den Olympischen Spielen hatte sie verletzt verpasst.

Ihre jüngere Schwester Nyara Sabally verbuchte in knapp 19 Minuten auf dem Platz 5 Punkte für New York, Leonie Fiebich stand wegen einer Verletzung an den Rippen nur zwölfeinhalb Minuten auf dem Platz. Sie blieb ohne eigene Punkte, war defensiv aber von enormem Wert in dieser Zeit.

Die Liberty sind mit 24 Siegen und nur 4 Niederlagen souveräner Tabellenführer in der WNBA und bereits für die Playoffs qualifiziert. Die Wings stehen in der Tabelle mit nur sechs Siegen und bereits 21 Niederlagen dagegen ganz hinten und müssen um die Teilnahme an der entscheidenden Saisonphase bangen.

«Wir hatten einfach viele Verletzungsprobleme zu Beginn der Saison, das war nicht einfach für uns», sagte Sabally der Deutschen Presse-Agentur. Sie selbst hatte sich vor dem Saisonstart in der Olympia-Qualifikation mit Deutschland verletzt und war erst zum Turnier in Frankreich wieder einsatzbereit. «Jetzt werden die Siege kommen und wir werden uns da rausarbeiten.» Sie sei froh, «dass ich wieder spielen kann. Das war keine einfache Zeit.»