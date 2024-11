Deutschland vs. Ukraine heute live im Stream: Übertragung der Handball-EM der Frauen 2024

Die Handball-Europameisterschaft der Frauen 2024 läuft ab Donnerstag, dem 28. November 2024. Bis zum 15. Dezember kämpfen 24 Nationen in Österreich, der Schweiz und Ungarn um den Titel als Europameisterinnen - auch die deutsche Nationalmannschaft ist mit dabei. Das erste Spiel bei der Euro ist gegen die Ukraine.

In der Generalprobe setzte sich die deutsche Mannschaft zwar mit 28:26 gegen Österreich durch, doch in EM-Form sei das Team noch nicht, so Bundestrainer Markus Gaugisch. Er äußerte sich nach dem Spiel kritisch: „Wir sind sowohl vorne als auch hinten nicht konsequent genug.“ Dies gilt es bis zum Spiel gegen die Ukraine zu verbessern. Neben der Ukraine sind die weiteren Gruppengegner der deutschen Mannschaft die Niederlande und Island.

Hier erfahren Sie, wann und wo die deutsche Mannschaft gegen die Ukraine spielt und wo das Spiel live übertragen wird. Wir beantworten alle Fragen zum ersten Gruppenspiel der Frauen bei der Euro 2024.

Handball-EM 2024 der Frauen: Deutschland vs. Ukraine heute - Termin und Uhrzeit der Partie

Die DHB-Frauen starten mit ambitionierten Zielen in das Turnier. Wenn das Team in der Gruppe D einen der ersten beiden Plätze belegt, qualifiziert es sich für die Hauptrunde. Dort treten die besten Mannschaften der Vorrunde in einer neuen Gruppenphase gegeneinander an, um die Halbfinalisten zu ermitteln. Zunächst steht jedoch erst einmal die Eröffnungspartie der deutschen Mannschaft auf dem Programm: Der Auftakt für die DHB-Frauen erfolgt laut dem Spielplan zur Handball-Euro am 29. November 2024. Um 20.30 Uhr trifft das Team auf die Ukraine und will mit einem Sieg einen gelungenen Start ins Turnier hinlegen.

Ausgetragen wird die Partie in der Olympiahalle im österreichischen Innsbruck. Die Arena wurde 1964 eröffnet, verfügt je nach Veranstaltung bis zu 12.000 Plätze und war bereits zweimal Teil der Olympischen Winterspiele.

Deutschland - Ukraine heute live im Stream: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Die Übertragung der Handball-Europameisterschaft der Frauen übernimmt in Deutschland Sportdeutschland.TV. Anstatt im Free-TV wird das gesamte Turnier kostenlos online im Live-Stream angeboten. Der Streaming-Dienst zeigt alle Spiele des Turniers in voller Länge und live.

Eine umfassende Berichterstattung durch die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF erfolgt jedoch nicht. In der Vergangenheit hatte die „Sportschau“ jedoch Zusammenfassungen der Spiele der deutschen Mannschaft ausgestrahlt. Es ist daher davon auszugehen, dass auch in diesem Jahr ähnliche Zusammenfassungen der DHB-Partien der Frauen gezeigt werden.

Hier sind nochmal alle wichtigen Infos zum Spiel Deutschland - Ukraine im Überblick:

Spiel: Deutschland vs. Ukraine, 1. Gruppenspiel, Handball-Europameisterschaft der Frauen 2024

Datum: Freitag, 29. November 2024

Uhrzeit: 20.30 Uhr

Stadion: Olympiahalle, Innsbruck

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im kostenlosen Live-Stream: Sportdeutschland.TV

Bilanz der beiden Teams: Deutschland gegen die Ukraine bei der Frauen-Handball-EM 2024

Laut dem „kicker“ standen sich die Frauen-Nationalteams aus Deutschland und der Ukraine insgesamt siebenmal gegenüber. Mit der besseren Bilanz für die DHB-Frauen: Fünf Spiele endeten mit einem Sieg für Deutschland. Zweimal gewannen die Ukrainerinnen. Das letzte Match fand im Rahmen der Qualifikation zur EM statt. Dort konnte der DHB einen deutlichen 43:21-Sieg einfahren. Die letzte Niederlage gegen die Ukraine gab es im Jahr 2010.