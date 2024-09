Hessische Freibäder ziehen positive Saison-Bilanz

Zum Ende der Freibadsaison ziehen hessische Freibäder eine positive Bilanz. «Die Freibadsaison 2024 war insgesamt sehr erfolgreich, mit deutlichen Steigerungen in allen Wiesbadener Freibädern im Vergleich zum Vorjahr», sagte eine Sprecherin des Wiesbadener Bäderbetriebes Mattiaqua. Das Freibad Kallebad besuchten demnach insgesamt 64.000 Menschen, 14.000 mehr als im Vorjahr. Auch das Freibad Maaraue steigerte die Besucherzahl mit 58.000 deutlich gegenüber 2023 (40.000). Den größten Anstieg gab es im Frei- und Hallenbad Kleinfeldchen mit 97.000 Besuchern - gegenüber 59.000 im Vorjahr. Im kommenden Jahr wird das Freibad Maaraue wegen Sanierungsarbeiten geschlossen bleiben.

In Kassel sei es zwar keine Rekordsaison gewesen, dennoch wurde das Niveau des Vorjahres etwas übertroffen, sagte ein Sprecher der Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH. Die beiden Kasseler Freibäder in Harleshausen und Bad Wilhelmshöhe sowie das Auebad verzeichneten demnach 300.000 Besucherinnen und Besucher. Trotz verregneten Starts in die Saison sei der schwache Mai ausgeglichen worden.

Einzelne Freibäder noch geöffnet

Mit der Freibadsaison in Fulda sei man sehr zufrieden, sagte auch ein Sprecher der RhönEnergie Gruppe. «Trotz kühler Regen-Wochen im Juni kommt unser Freibad Rosenau ("Rosenbad") am Rande der Fuldaer Innenstadt auf eine Gesamtzahl von knapp 120.000 Badegästen», hieß es.

In Gießen verzeichneten die Freibäder eine durchschnittliche Saison. «Über längere Zeiträume war es kühl und nass. Deshalb konnten wir schon früh absehen, dass in dieser Saison keine Rekorde zu erwarten waren», sagte Uwe Volbrecht, Leiter der Gießener Bäder. «Aber angesichts des speziell zu Beginn des Sommers eher durchwachsenen Wetters sind wir mit der Saison sehr zufrieden.» Das noch bis Sonntag geöffnete Freibad Ringallee zählte rund 100.000 Badegäste etwa so viele wie im Vorjahr. Knapp 20.000 Menschen und damit rund 1.000 weniger als im Vorjahr besuchten demnach die Stadtteilbäder Kleinlinden und Lützellinden.

Nicht überall ist die Freibadsaison in Hessen schon beendet: Das Frankfurter Freibad Hausen etwa hat mit einem beheizten Außenbecken noch bis Ende September geöffnet. Das Freibad Riedbad in Bergen-Enkheim beendet seine Saison an diesem Sonntag und das Silobad bleibt zunächst noch bis auf Weiteres geöffnet, wie die Frankfurter Bäder mitteilten. Auch das Freibad Bad Vilbel öffnet noch bis zum 28. September seine Pforten.

Icon Vergrößern Hessens Freibäder ziehen eine positive Bilanz zum Ende der Saison. Foto: Andreas Arnold/dpa Icon Schließen Schließen Hessens Freibäder ziehen eine positive Bilanz zum Ende der Saison. Foto: Andreas Arnold/dpa

Icon Vergrößern Hessens Freibäder ziehen eine positive Bilanz zum Ende der Saison. Foto: Andreas Arnold/dpa Icon Schließen Schließen Hessens Freibäder ziehen eine positive Bilanz zum Ende der Saison. Foto: Andreas Arnold/dpa

Icon Vergrößern Hessens Freibäder ziehen eine positive Bilanz zum Ende der Saison. Foto: Andreas Arnold/dpa Icon Schließen Schließen Hessens Freibäder ziehen eine positive Bilanz zum Ende der Saison. Foto: Andreas Arnold/dpa

Icon Vergrößern Hessens Freibäder ziehen eine positive Bilanz zum Ende der Saison. Foto: Andreas Arnold/dpa Icon Schließen Schließen Hessens Freibäder ziehen eine positive Bilanz zum Ende der Saison. Foto: Andreas Arnold/dpa

Icon Vergrößern Hessens Freibäder ziehen eine positive Bilanz zum Ende der Saison. Foto: Andreas Arnold/dpa Icon Schließen Schließen Hessens Freibäder ziehen eine positive Bilanz zum Ende der Saison. Foto: Andreas Arnold/dpa