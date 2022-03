Fußball

Allein unter Männern: Sabrina Wittmann trainiert in der U19-Bundesliga

Sabrina Wittmann ist die erste Trainerin in der männlichen U19-Bundesliga. Sie will ihre Position nutzen, um andere Frauen zum Schritt in den Männerfußball zu ermutigen.

Von Julian Meier

Am Wochenende stand Sabrina Wittmann wieder an der Seitenlinie. Gab lautstarke Anweisungen, fieberte mit ihrer Mannschaft, jubelte bei den Toren. Eigentlich alles ziemlich normal. Nur, dass es eben noch nicht normal ist. Wittmann ist die erste und bislang einzige Fußball-Trainerin in der U19-Bundesliga der Männer. Sie ist damit eine Exotin – ein Bild, das von den Medien immer wieder gezeichnet wird. Denn auch am diesjährigen Weltfrauentag (8. März) bleibt die Erkenntnis bestehen, dass es im Männerfußball kaum Frauen gibt. "Für mich war das nie etwas Besonderes. Auch in meinem Umfeld im Verein war es nie ein großes Thema", sagt Wittmann. Die 30-Jährige hat beim FC Ingolstadt bereits einige Stationen durchlaufen: Egal ob U11, U14, U16 oder U17 – Wittmann hat sie alle schon trainiert. Seit vergangenem Sommer ist sie nun für die A-Junioren zuständig. Wittmann hat früher für den FC Ingolstadt gespielt Dabei war es eigentlich nie ihr Plan, im Trainergeschäft zu landen. "Das hat sich tatsächlich mit den Jahren entwickelt. Ich hätte mir vor ein paar Jahren nicht ausgemalt, dass ich damit einmal mein Geld verdiene und mein Hobby zum Beruf mache." Früher hat sie bei den Schanzern selbst Fußball gespielt. Nach einer ersten eher zufälligen Trainererfahrung während eines Auslandsaufenthalts in den USA wurde ihr klar, dass ihr die Rolle als Kommandogeberin von außen besser gefällt. Inzwischen ist Wittmann, die aus Schelldorf im Landkreis Eichstätt stammt, im Fußball-Business angekommen. Auch, weil sie beim FCI große Wertschätzung genießt. Zu ihren größten Förderern zählt Roland Reichel, sportlicher Leiter im NLZ. Er sagt über Wittmann: "Ich halte Sabrina für ein großartiges Trainertalent, die fachlich wie menschlich einfach grandios ist. Ich habe es gerne, wenn Trainer emotional sind, gepaart mit Fußballverstand. Da ist Sabrina klasse." Bedenken, dass sich eine junge Frau wie sie im Männerfußball nicht durchsetzen könnte, waren schnell ausgeräumt. Wittmann will Vorbild für Trainerinnen sein Auch Wittmann selbst hatte bislang keine Probleme, auch nicht im Umgang mit ihren männlichen Kollegen: "Wenn ich rückblickend darüber nachdenke, hätte ich schon gedacht, dass es da den einen oder anderen gibt. Aber ich bin noch nie negativ konfrontiert oder minderwertig angeschaut worden." Es ist höchstens ein Problem, wenn immer wieder Medienanfragen über ihr Exoten-Dasein eintrudeln. Aber selbst daran hat sie sich gewöhnt: "Am Anfang hat es schon ein bisschen genervt, weil ich immer das Gefühl hatte, ich werde darauf reduziert. Aber je mehr es in den Fokus rückt, desto größer ist die Verantwortung. Ich glaube, dass es notwendig ist, die Stimme zu erheben und zu sagen, dass es funktioniert." Einerseits wolle sie Vorbild für ihre zweifelnden Trainerkolleginnen sein. Und anderseits sollen auch die Verantwortlichen sehen, dass es sich lohnt, eine Frau einzustellen. Lesen Sie dazu auch Fußball Wie Mario Basler Trainer eines Kreisligisten wurde

Lieber wäre es Wittmann aber schon, wenn es bei Interviews öfter um ihren eigentlichen Job gehen würde. Ihre Aufgabe besteht nämlich darin, junge Spieler zu entwickeln. "Ich habe letztes Mal eine Anfrage bekommen, in der es wirklich um Inhalte ging. Das hat mich gefreut." Übrigens: Wittmann gewann das Spiel mit ihrer U19 gegen den 1. FC Saarbrücken mit 3:2. Es waren Big Points im Abstiegskampf. Der Vorsprung vor den Abstiegsrängen beträgt aber weiter nur einen Zähler. "Wir punkten kontinuierlich. Ich glaube, dass wir zuversichtlich auf die letzten vier Spiele schauen können", meint Wittmann. Über Fußball redet sie dann doch am liebsten.

