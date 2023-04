Fußball

12:02 Uhr

Düsseldorfer Modell: "Zuschauer nur noch in der Rolle der Claqueure"

Fans von Fortuna Düsseldorf sollen in der Zukunft kostenlos ins Stadion gehen können.

Plus Zweitligist Fortuna Düsseldorf will Tickets für Heimspiele kostenlos vergeben. Klingt gut, ist aber vor allem der Versuch, an frisches Geld zu kommen. Das sagt ein Sportökonom dazu.

Von Andreas Kornes Artikel anhören Shape

Die Nachricht, dass der Fußball-Zweitligist plant, Tickets für Heimspiele kostenlos auszugeben, sorgte für ein gewaltiges Medienecho. Nicht nur in Fankreisen wurde und wird munter darüber diskutiert. Ist das Werbegag oder Revolution? Weder noch, sagt der Sportökonom Professor Markus Kurscheidt von der Universität Bayreuth. "Ich halte es nicht für einen kompletten PR-Gag, auch wenn man die große Öffentlichkeitswirkung gerne mitnimmt." Der Wissenschaftler sieht vor allem ein kommerzielles Interesse hinter der Aktion. Wollte man es böse ausdrücken, sagt Kurscheidt, fuße das Modell darauf, "dass man die Gemeinschaft der Fans an Business-Partner verkauft".

Denn die fehlenden Einnahmen aus dem Verkauf der Tickets werden durch Zahlungen von Sponsoren ausgeglichen. Kurscheidt: "Tatsächlich verfolgt man eine strategische Weiterentwicklung, die man aus der digitalen Wirtschaft kennt. Das Produkt wird kostenlos angeboten und die große Anzahl der Kontakte, also die Community, in Geld umgewandelt." Ein weiterer Vorteil ist, dass Sponsoring-Einnahmen viel berechenbarer und stabiler sind als Einnahmen aus dem Ticketing. Das erhöhe die Bonität in der Finanzierung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen