Christoph Kramer: Der Mann für die großen Turniere

Der Trophäenschrank von Christoph Kramer, seines Zeichens Fußballprofi bei Borussia Mönchengladbach, ist sehr übersichtlich. Und sehr heterogen gefüllt. Der 33-Jährige ist zweimal zum Sportler des Jahres seiner Heimatstadt Solingen gewählt worden – und Weltmeister. 2014 war er Teil der Mannschaft, die in Brasilien den Titel holte. Kramer – die Geschichte darf in keinem Text über ihn fehlen – stand sogar in der Startaufstellung des WM-Finales gegen Argentinien, kann sich aber bis heute nicht an das Spiel erinnern.

Im Mittelfeld wirkte er, der kurzfristig für den verletzten Sami Khedira in die erste Mannschaft gerutscht war, gegen Argentinien mit – und bekam von Ezequiel Garay die volle Härte des südamerikanischen Spiels zu spüren. Nach einem Kopftreffer erlitt Kramer eine Gehirnerschütterung, spielte aber noch eine Viertelstunde weiter, bis er von den Ärzten vom Feld geholt wurde. Immerhin: Zur Feier nach dem Schlusspfiff war er wieder verfügbar.

Beim ZDF ist Kramer seit 2018 Teil des Expertenteams

Nach der WM sank der Stern von Kramer, sein letztes Länderspiel bestritt er im März 2016. Statt als Spieler ist er aber bei großen Turnieren weiterhin regelmäßig zu sehen: Beim ZDF ist er seit der WM 2018 fester Bestandteil des Expertenteams. Manche sagen: Im Erklären des Fußballs ist Kramer noch besser als beim Kicken. Vor allem im Zusammenspiel mit Ex-Nationalspieler Per Mertesacker und Moderator Jochen Breyer bildet er das, was man gemeinhin als „eingespieltes Team“ bezeichnet. Kramer frotzelt, Kramer witzelt – und Kramer hört man einfach gerne zu, wenn er über das Spiel in all seinen Facetten spricht. Für das ZDF-Team gab es 2022 dafür eine Auszeichnung beim deutschen Fernsehpreis.

Mittlerweile scheint Kramer, der in der vergangenen Saison in Mönchengladbach nur sporadisch zum Einsatz kam, ohnehin mehr abseits des Platzes erfolgreich zu sein. Für das Fußballmagazin 11Freunde schrieb er von 2019 bis 2021 die Kolumne „Der Profi“, in der er das Leben als Fußballprofi auf humorvolle Weise näherbrachte. Im Podcast „Copa TS“ von Tommi Schmitt ist er regelmäßig zu hören. Demnächst soll auch sein erster Roman erscheinen. Am Dienstagabend ist er noch ein letztes Mal bei dieser EM als TV-Experte zu sehen, wenn das ZDF das Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich überträgt. Sehr wahrscheinlich wird Kramer der Mann für die großen Turniere bleiben.