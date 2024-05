Ist der deutsche EM-Kader titeltauglich?

Der Kader für die Europameisterschaft steht fest. Julian Nagelsmann verzichtet auf einige erfahrene Leute. Das muss nicht schlimm sein. Eine Sache aber darf nicht passieren.

Julian Nagelsmann hat sich festgelegt. Der Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat bei der Nominierung seines EM-Kaders das Leistungsprinzip zu Teilen ausgesetzt. Dieses Vorgehen ist nicht unüblich, birgt neben einigen Chancen aber auch Gefahren. Die Vorgänger von Nagelsmann legten bei der Zusammenstellung ihres Kaders auch nicht immer Wert darauf, jene Spieler zu berufen, die derzeit am besten in Form sind. Hansi Flick und Joachim Löw taten dies allerdings vor einem anderen Hintergrund. Statt junger Talente nahmen sie oftmals noch jene Spieler mit zu den Turnieren, von denen sie sich aufgrund ihrer Erfahrung einen Mehrwert für das Team versprachen – und um unangenehmen Entscheidungen aus dem Weg zu gehen.

Nagelsmann wiederum hat nun mit Mats Hummels, Julian Brandt und Leon Goretzka drei Profis nicht für die EM nominiert, die zwar erfahren und gut in Form sind. Allerdings passen sie zum einen nicht exakt in das vom Trainer präferierte schnelle Spiel, und zum anderen sorgen Führungsspieler auf der Bank nur selten für Ruhe rund ums Team.

Der deutsche Kader gehört zu den besten der EM

Dass der Kader stark genug ist, um zum erweiterten Favoritenkreis bei der Europameisterschaft zu zählen, hat er bei den Siegen gegen Frankreich und Holland im März gezeigt. Damals zeigte sich, dass die klare Rollenzuweisung des Trainers ihre Vorzüge hat. Es gibt lediglich 13 bis 14 Spieler, die ernsthaft um einen Stammplatz konkurrieren. Die weiteren Akteure sind mit ihren jeweiligen Rollen zufrieden, ohne es sich gemütlich zu machen.

Allerdings hat das Team bei den vorangegangenen Spielen eben auch gezeigt, dass es ihr an absoluter individueller Klasse fehlt, um Mannschaften zu kontrollieren, die einen klaren Plan verfolgen. Auch das ist kein Ausschlusskriterium für eine erfolgreiche Europameisterschaft. Die Weltmeister von 2014 kaschierten manche Schwäche durch energisches und planvolles Auftreten. Joachim Löw hatte in Mario Götze und André Schürrle Männer für bestimmte Minuten. Erik Durm und Kevin Großkreutz hatten sich von Beginn an damit arrangiert, als hervorragende Trainingspartner zu dienen. Am Rande des Kaders kommt es nicht ausschließlich auf sportliche Qualitäten an.

Falls Nagelsmann aber gezwungen sein wird, wegen Verletzungen und Sperren Führungsspieler zu ersetzen, wird ihm das aufgrund seiner Kader-Zusammenstellung schwerfallen. Diese Mannschaft kann für sportlich wunderbare Wochen sorgen – wenn sie nicht auf zu viele Eventualitäten reagieren muss.

