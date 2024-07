Mehr Prügel als Jubel: Deutschlands schmerzhafte Duelle mit Spanien

Die schlechte Nachricht vor dem Viertelfinal-Duell zwischen Deutschland und Spanien (21 Uhr, ARD): Die jüngere Historie macht der DFB-Auswahl nicht gerade Mut. Von den bislang 26 Spielen gewann die deutsche Elf zwar neun Partien, acht gingen nach Spanien. Hört sich in Ordnung an, zur Wahrheit gehört aber auch: Den letzten Sieg bei einem Pflichtspiel gab es vor 36 Jahren - bei der EM 1988 in Deutschland. Die gute Nachricht: Der heutige DFB-Sportdirektor Rudi Völler, der beim 2:0-Erfolg damals beide Tore schoss, ist gewissermaßen ein Spanien-Experte.

Jubel bei der WM 1966: Horst-Dieter Höttges, gratuliert Torschütze Lothar Emmerich. Uwe Seeler und Franz Beckenbauer tun es ihm beim 2:1-Sieg gegen Spanien gleich., Foto: Witters

WM 1966, Gruppenphase: Deutschland - Spanien 2:1 Ende der 60er-Jahre war die deutsche Fußball-Welt noch in Ordnung: Die DFB-Auswahl trat im letzten Gruppenspiel mit einem Sieg und einem Remis im Rücken gegen Spanien an, ließ sich auch von einem frühen Rückstand nicht aus der Bahn bringen und siegte am Ende durch Treffer von Lothar Emmerich und Uwe Seeler mit 2:1. Während für Spanien danach die Heimreise anstand, ging es für Seeler und Co. ins Finale. Das ist dann eine andere Geschichte.

WM 1982, Gruppenphase: Deutschland - Spanien 2:1 Es sollte einige Zeit dauern, bis beide Teams bei einem Turnier wieder aufeinandertreffen sollten. Treffpunkt war Anfang Juli 1982 die Heim-WM der Spanier. Im Santiago Bernabeu trafen vor 90.000 Zuschauern Pierre Littbarski und Klaus Fischer zum 2:0, ehe Jesus Zamora zehn Minuten vor Schluss noch verkürzte. Am Ende stand nicht nur dasselbe Ergebnis, sondern auch dieselben Konsequenzen zu Buche wie 16 Jahre zuvor zu Buche: Für Spanien war nach der Gruppenphase Schluss, für die DFB-Auswahl ging es ins Endspiel, das andere gewinnen sollten.

EM 1984, Gruppenphase: Spanien - Deutschland 1:0 Das Blatt sollte sich wenden: Die DFB-Auswahl musste gewinnen, um in die K.o.-Spiele einzuziehen - und verlor. Ein gehaltener Elfmeter von Toni Schumacher kurz vor der Halbzeit wahrte die Hoffnung, ein spanisches Tor in der Nachspielzeit besiegelte das Ende in der Gruppenphase und setzte auch der Amtszeit von Bundestrainer Jupp Derwall ein Ende. Diesmal holten sich die Spanier die Finalniederlage ab.

Der bis dato letzte Pflichtspielsieg: Rudi Völler (r.) jubelt über eines seiner beiden Tore beim 2:0-Erfolg gegen Spanien mit Lothar Matthäus. Foto: Witters

EM 1988, Gruppenphase: Deutschland - Spanien 2:0 Heim-EM, Teamchef Franz Beckenbauer, Vizeweltmeister - da sollte Spanien kein Stolperstein sein. War es dank Rudi Völler auch nicht. Dank eines Doppelpacks von „Tante Käthe“ ging es für Deutschland ins Halbfinale (wo gegen die Niederlande Schluss sein sollte), für Völler im Anschluss zum AS Rom. Was damals keiner geahnt haben dürfte: Es sollte bis heute der letzte Pflichtspielsieg gegen Spanien bleiben.

WM 1994, Gruppenphase: Deutschland - Spanien 1:1 Bei einer aus heutigen Sicht mäßigen WM einigten sich beide Teams auf ein Remis. Klinsmann und Goikoetxea trafen, für beide war im Viertelfinale Schluss.

August 2000, Freundschaftsspiel: Deutschland - Spanien 4:1 Nur ein Freundschaftsspiel, aber dennoch keine gewöhnliche Partie fand kurz nach der desaströsen EM 2000 in Hannover statt: Beim Debüt von Rudi Völler als Teamchef gab die deutsche Mannschaft Anlass zur Hoffnung. Mehmet Scholl und Alexander Zickler lieferten Doppelpacks, der damals noch jugendliche Raul traf für Spanien. Am Ende geriet die Völler-Ära nicht ganz so spektakulär, auch wenn wenig zwei Jahre später der Einzug ins WM-Finale anstand.

EM 2008, Finale: Spanien - Deutschland 1:0 Das erste Turniertreffern außerhalb der Gruppenphase markierte den Start der spanischen Dominanz - und den Beginn des deutschen Traumas. Im Finale von Wien war Deutschland recht klar die zweitbeste Mannschaft. Ein Traumpass von Xavi auf Fernando Torres, der zuerst Philipp Lahm und dann Jens Lehmann aussteigen ließ, brachte die Entscheidung.

Spaniens Carles Puyol tröstet Bastian Schweinsteiger nach Deutschlands 0:1-Niederlgae im WM-Halbfinale. Foto: gh

WM 2010, Halbfinale: Spanien - Deutschland 1:0 Schon wieder gegen Spanien - und schon wieder eine Pleite: Im Halbfinale im südafrikanischen Durban hält die Löw-Truppe lange mit. Diesmal sind die Spielanteile zwar ausgeglichener. Am Ende ist es erneut eine Xavi-Vorlage, die die Entscheidung bringt. Nach seiner Ecke köpft Charles Puyol Spanien ins Finale, wo sich das Team den ersten WM-Titel holen wird.

Die Demütigung von Sevilla: Leon Goretzka und Serge Gnabry standen bei der 0:6-Klatsche in Sevilla auf dem Platz. Foto: picture alliance/dpa

Nations League 2020, Gruppenphase: Spanien - Deutschland 6:0 Die höchste Pleite kassiert ein völlig überfordertes Löw-Team an diesem bitteren November-Abend. Erneut trifft ein Torres. Diesmal mit Vornamen Ferran, diesmal sogar dreifach. Im wegen der Corona-Regelung leeren Stadion von Sevilla sind die Flüche von Manuel Neuer recht deutlich zu hören. Spätestens nach dieser Demütigung hatte sich die spanische Auswahl den Titel als deutscher Angstgegner redlich erarbeitet.

Die deutsche Nationalmannschaft beim 1:1 gegen Spanien bei der WM. Foto: Federico Gambarini, dpa

WM 2022, Gruppenphase: Spanien - Deutschland 1:1 Bei der WM in Katar braucht die DFB-Auswahl eigentlich einen Sieg, doch schon der Punkt ist hart erkämpft. Niclas Füllkrug trifft nach seiner Einwechslung sehenswert zum Ausgleich. Vielleicht ein Mittel für den Freitagabend?