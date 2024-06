Neuer hält den Sieg fest: Die Einzelkritik zum Sieg gegen Ungarn

Der 38-jährige Neuer machte im EM-Gruppenspiel gegen Ungarn ein überragendes Spiel, rettete mehrfach – und hält nun einen Rekord.

Manuel Neuer Ein Rekord war dem 38-Jährigen schon mit seinem Einsatz sicher: Mit nunmehr 17 Einsätzen ist er zusammen mit einem gewissen Gianluigi Buffon EM-Rekordkeeper. Präsentierte sich von Start weg in EM-Form und lieferte damit eine starke Antwort an seine Kritiker. Der Ex-Kapitän musste gleich zu Beginn nach Gündogans Ballverlust schon alles riskieren, um Sallai am Torschuss zu hindern. Zeigte beim Freistoß von Szoboszlai die nächste überragende Parade und rettet sogar im Nachsetzen mit dem Fuß, nachdem er von seiner Abwehr im Stich gelassen worden war. Hielt auch gegen Orban (45.+2) stark. Klarer Matchwinner. Note 1

Joshua Kimmich War bei der großen Hallo-Wach-Phase in der 1. Minute zu zögerlich gegen Sallai. Sollte mit einer Bissigkeit die Gegenstöße der Ungarn absichern, verursachte aber einen strittigen Freistoß, bei dem es gefährlich wurde.. Hielt seine rechte Abwehrseite nicht immer dicht, so dass Mitspieler öfter die Löcher flicken mussten. Note 4

Jonathan Tah Der Leverkusener startete nervös, verlängerte nach 20 Sekunden einen Ball unglücklich auf Robert Sallai. Steigerte sich danach aber, etwa beim starken Block gegen den durchgestarteten Szoboszlai (29.). Ließ aber auch Varga nach einer Stunde aufs Tor köpfen. Hat schon bessere Spiele gemacht, etwa in puncto Zweikampfstärke. Note 4

Antonio Rüdiger Wirkte souveräner als Tah. Deutschlands Abwehrchef schaltete sich immer wieder mit langen Bällen in die Offensive ein. Kassierte wegen Meckerns eine gelbe Karte, die er mit Fassungslosigkeit quittierte. Note 3

Maximilian Mittelstädt Der einzige VfB-Spieler in der Startelf sagte in der Abschlusskonferenz, dass ihn das Stuttgarter Stadion beflügele angesichts der Erfolgswelle seines Klubs: „Ich habe viele schöne Erinnerungen aus diesem Stadion mitgenommen und hoffe, dass noch eine dazukommt.“ Musste hart für dieses Erfolgserlebnis arbeiten - und holte es sich in Form einer Vorlage. Note 2,5

Lesen Sie dazu auch

Toni Kroos In seinem Podcast hatte Deutschlands Taktgeber verraten, dass ihn eine neu erstellte Playlist mit Schwerpunkt Herbert Grönemeyer auf das Spiel gegen Schottland heiß gemacht hatte. Das werde er für den Rest der EM beibehalten. Die Ungarn taten ihm aber nicht den Gefallen, ihm ähnlich große Räume zu geben. War Kroos egal, er suchte sich die Räume, ließ sich notfalls in die Abwehrkette fallen um seine öffnenden Pässe zu spielen. Note 2,5

Robert Andrich Gegen die Schotten hatte Bundestrainer Nagelsmann den gelb verwarnten defensiven Mittelfeldspieler noch zur Halbzeit runtergenommen. Andrichs Körperlichkeit, aber auch sein Spielverständnis sollte gegen die Ungarn, die überwiegend mehr Türsteher als Zauberer sind, wichtig werden. War in der hektischen Startphase defensiv stark gefordert und setzte auch offensiv Akzente. Wenn Kroos das Metronom der deutschen Elf ist, ist Andrich der Anker. In dieser Form nicht aus der Elf wegzudenken. Note 2

Jamal Musiala Traf bei seinem Heimspiel in München - und traf auch in seiner Geburtsstadt Stuttgart. Der 21-Jährige zeigte auch gegen die Ungarn, wie wertvoll ein Tempodribbler gegen eine tief stehende Defensive sein kann. War immer anspielbar und suchte den Weg in den Strafraum der Ungarn. Nicht zufällig war er es, der die Führung erzielte.Suchte immer wieder den Abschluss. Note 1,5

Ilkay Gündogan Sorgte mit einem folgenschweren Ballverlust in der Startphase für einen frühen Schockmoment. Hatte in der Startphase viel Pech bei Ballannahmen. Sein Nachsetzen nach einem vermeintlich verlorenen Ball wurde aber belohnt, als er die Vorlage für Musiala gab. Belohnte sich für seinen Einsatz mit dem Tor. Note 2

Florian Wirtz Die andere Hälfte des Duos Wusiala machte diesmal auch in der Defensive viele Meter. Immer anspielbar, immer mit Ideen, auch wichtig wenn er sich nicht in Scorer-Liste einträgt. Note 3

Kai Havertz Zeigte nach zehn Minuten seine Klasse, als er sich geschickt gegen Willi Orban durchsetzte. Stellte die ungarische Defensive mit vielen Laufwegen ´vor Aufgaben. Bei Torsituationen aber unglücklich. Note 3,5

Leroy Sané (58. für Wirtz) Belebte das Offensivspiel der DFB-Elf. Nicht schlecht, ihn von der Bank bringen zu können. Note 3

Niclas Füllkrug (58. für Havertz) Er bringt nach seiner Einwechslung als echter Neuner eine neue Qualität ins Spiel.

Es werden nur Spieler bewertet, die mindestens 30 Minuten im Einsatz waren.