Türkei siegt spät und steht im Achtelfinale - Tschechien ist raus

Die Türkei müht sich in Überzahl zu einem späten Sieg gegen Tschechien. Zwei frühere Bundesligaprofis bewahren ihre Mannschaft in Hamburg vor dem Aus, das den Rivalen ereilt.

An seiner früheren Wirkungsstätte hat Hakan Calhanoglu die türkische Fußball-Nationalmannschaft erstmals seit 2008 wieder in die K.o.-Runde einer EM geführt und das Vorrunden-Aus von Tschechien besiegelt. Beim 2:1 (0:0) gegen den mehr als 70 Minuten in Unterzahl spielenden Europameister von 1976 erzielte der ehemalige HSV-Profi am Mittwoch im Hamburger Volksparkstadion in der 51. Minute den Führungstreffer, ehe Cenk Tosun (90.+4) spät zum Sieg traf und seinem Team damit Platz zwei in der Gruppe F und den Einzug in die Runde der letzten 16 sicherte.

Der zwischenzeitliche Ausgleich durch Kapitän Tomas Soucek (66.) nutzte den aufopferungsvoll kämpfenden Tschechen, bei denen Antonin Barak schon nach 20 Minuten die Gelb-Rote Karte sah, nichts mehr. Sie schieden als Vierter und Letzter der Gruppe aus. Tomas Chory sah nach dem Abpfiff nach einem Tumult zudem noch die Rote Karte. Für die Türken geht es im Achtelfinale am Dienstag (21.00 Uhr) in Leipzig gegen Österreich weiter. 2008 waren sie erst im Halbfinale an Deutschland gescheitert.

Arda Güler für die Türkei von Beginn an – Schick bei Tschechien auf der Bank

Wie erwartet, brachte Trainer Vincenzo Montella den türkischen Jungstar Arda Güler von Beginn an. In den vergangenen Tagen war Kritik am Italiener geübt worden, nachdem er den 19-Jährigen beim 0:3 gegen Portugal zunächst auf der Bank gelassen hatte. Montella hatte das mit einer Verletzung begründet. Schon am Dienstag hatte der Coach angedeutet, dass der Stürmer von Real Madrid fit sei und spielen würde.

Die Tschechen verzichteten hingegen auf ihren EM-Rekordschützen Patrik Schick. Die Wadenverletzung aus dem Spiel gegen Georgien (1:1) erwies sich als zu schwer. Der Stürmer vom deutschen Meister Bayer Leverkusen blieb das gesamte Spiel auf der Bank - und holte sich dennoch in der ersten Halbzeit wegen Meckerns eine Gelbe Karte ab.

50.000 Zuschauer sorgten schon vor der Partie in der Abendsonne von Hamburg für Partystimmung. Vor allem die türkischen Fans waren wie schon in den vorherigen Spielen stimmgewaltig. Sie mussten allerdings schon nach knapp zwei Minuten den ersten Schreck verkraften, als Lukas Provod den türkischen Torwart Mert Günok mit einem Schuss zu einer starken Reaktion zwang.

Türkei lange Zeit in Überzahl gegen Tschechien

In der Folgezeit mühte sich Tschechien um die Kontrolle des Spiels. Arda Güler und der Ex-Hamburger Calhanoglu versuchten, das Spiel der Türken anzutreiben. Zwar hatten die Türken ein Übergewicht, die gefährlicheren Aktionen besaßen aber die Tschechen. So setzte Robin Hranak (17.) einen Kopfball aus aussichtsreicher Position über das Tor. Drei Minuten später der Rückschlag für die Tschechen, als Barak Gelb-Rot sah.

Die Türken erspielten sich ein noch größeres Übergewicht. Es fehlte ihnen aber an Kreativität, um die nun tief stehenden Tschechen ernsthaft in Gefahr zu bringen. Die hätten kurz vor der Pause durch David Jurasek nach einem Konter sogar in Führung gehen können. Erneut war Günok zur Stelle.

Calhanoglu trifft, Stanek muss verletzt raus

Nach dem Wechsel wurden die Aktionen der Türken endlich zielgerichteter. Und sie hatten Erfolg dank Calhanoglu. Noch bitterer für die Tschechen: Ihr bis dahin starker Torwart Jindrich Stanek verletzte sich wenige Sekunden zuvor bei einer Parade an der rechten Schulter und musste durch Matej Kovar ersetzt werden.

Die Tschechen gaben nicht auf und erzwangen durch Kapitän Soucek den Ausgleich. Der behielt auch nach VAR-Prüfung seine Gültigkeit. Auch in der Schlussphase gerieten die Türken einige Male in Verlegenheit, doch dann schlug der Ex-Frankfurter Tosun kurz vor Schluss zu. (dpa)