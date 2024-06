Überraschung in der Startelf: So tritt das DFB-Team gegen Dänemark an

Ist Antonio Rüdiger wieder fit? Wer läuft im Sturmzentrum auf – Füllkrug oder Havertz? Selten wurde so viel um die Aufstellung der DFB-Elf gerätselt. Überraschungen gab es schließlich an anderer Stelle.

Die Aufstellung der Nationalmannschaft zu erraten, war zuletzt ähnlich schwierig wie den Wahlsieger in Russland zu prognostizieren: Dreimal in Folge schickte Bundestrainer Julian Nagelsmann im bisherigen Verlauf der EM dieselbe Elf aufs Feld. Nach vielen leidlich erfolgreichen Experimenten im Herbst mit den Niederlagen gegen die Türkei und Österreich ist der 36-Jährige zu einem Fan von klaren Strukturen und ebenso klaren Rollen geworden. Vor dem Achtelfinalspiel in Dortmund gegen Dänemark war klar, dass Nagelsmann umbauen musste: Mit Innenverteidiger Jonathan Tah sah ein bisheriger Stammspieler die zweite gelbe Karte des Turniers und ist nun für ein Spiel gesperrt.

Dass für den Leverkusener der lange Zeit von Nagelsmann ignorierte Nico Schlotterbeck ins Team rücken würde, war relativ schnell klar. Der 24-jährige BVB-Profi zeigte sich in der Medienrunde selbstbewusst, trotz seiner bislang schwierigen Vorgeschichte im DFB-Trikot. Bei der WM 2022 lief Schlotterbeck das bislang einzige Mal bei einem Turnier in der deutschen Startelf auf – und patzte heftig. Beim 1:2-Treffer der Japaner ließ er den Torschützen Asano entwischen. Beim Medientermin zeigte sich der Defensivspieler trotzig, als er auf die Szene angesprochen wurde: "Es ist jetzt anderthalb Jahre her. Es verfolgt euch, nicht mich." Die Chance, es besser zu machen, hat er am Samstagabend in seinem "Heimstadion" in Dortmund.

Antonio Rüdiger ist rechtzeitig zum Spiel gegen Dänemark fit geworden

Wer dann sein Partner in der Innenverteidigung ist? Lange sah es so aus, als ob Nagelsmann auch hier umbauen müsste, Antonio Rüdiger plagte sich unter der Woche mit einer Muskelverletzung herum, wurde dreimal täglich behandelt und ist nun gerade rechtzeitig für das erste K.o.-Spiel der DFB-Auswahl wieder fit geworden. Der 31-Jährige konnte weite Teile des Abschlusstrainings bestreiten. "Wir sind froh, dass er zurück ist. Wenn nichts Besonderes mehr passiert, kann er spielen", hatte Nagelsmann am Abend vor dem Spiel gesagt.

Dafür überraschte der Bundestrainer mit zwei anderen Personalentscheidungen: spielt statt Maximilian Mittelstädt links hinten und der bislang wenig überzeugende Münchner Leroy Sané ersetzt in der Offensive etwas überraschend den Shootingstar aus Leverkusen, Florian Wirtz. Bundestrainer Nagelsmann begründete das am ZDF-Mikro so: "Wir haben gegen die Schweiz zu wenig Tiefe angeboten, Leroy ist jemand der viel Tiefe anbieten kann." Die Entscheidung sei eine "zwischen zwei Weltklassespielern". Raum sei jemand, der "viel Emotionen hineinbringt".

Eine zumindest zuvor öffentlich diskutierte Personalie betrifft noch das deutsche Sturmzentrum und lautet: Niclas Füllkrug oder Kai Havertz – oder gar beide? Nach dem Jokertor von Füllkrug gegen Dänemark waren Stimmen laut geworden, wonach der BVB-Spieler in die Startelf rücken müsse und der Arsenal-Profi Havertz dafür zum Bankangestellten werden solle. Nagelsmann hatte am Freitagabend noch gepokert: "Von mir gibt's keine Info dazu." Nun ist klar: Er entschied sich wie zuletzt für Arsenal-Stürmer Havertz. Dass Flankengeber Raum ohne Verwerter Füllkrug starte, begründete Nagelsmann wie folgt: "Wir werden nicht von Beginn an die Lufthoheit im dänischen Strafraum haben." Füllkrug zu bringen, sei ein Moment, der noch "einmal das Stadion wecken" könne. "Wenn er von Beginn an spielen würde, läuft er Gefahr, sich zu sehr aufzureiben."

Das ist die Startelf der deutschen Mannschaft im Spiel gegen Dänemark:

Neuer - Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum - Kroos, Andrich, Musiala, Gündogan, Sané - Havertz