Schottischer Fanverband warnt bei der EM vor Reisen mit der Deutschen Bahn

In den Highlands wird davor gewarnt, mit der Deutschen Bahn zu EM-Spielen zu reisen. Notfalls sollten Fans in der Kneipe sogar auf das letzte Bier verzichtet.

Keine Witze über Schotten, die kann keiner mehr hören! Also wie etwa den hier: Wird in einem schottischen Dorf ein Fußballspiel angepfiffen. Zur Seitenwahl wirft der Schiedsrichter eine Münze in die Luft. Die Folge: 2000 Verletzte. Natürlich nicht witzig. Dennoch soll es hier um Schotten und Fußball gehen. Bekanntlich treffen die schottische Auswahl und die deutsche Nationalmannschaft aufeinander, wenn am 14. Juni in München die EM angepfiffen wird – und dazu gab es nun Kunde aus den Highlands. Dort wird nämlich vor der Deutschen Bahn gewarnt.

„Vorsicht Schottland-Fans! Stellt sicher, dass ihr den früheren Zug nehmt“

Die stammt von Paul Goodwin. Der Mann ist Mitbegründer des schottischen Fanverbandes und rät seinen Landsleuten – 40.000 sollen es während der EM sein – dazu, viel Zeit einzuplanen, wenn sie per Zug durch die Bundesrepublik unterwegs sind: „Vorsicht Schottland-Fans! Stellt sicher, dass ihr den früheren Zug nehmt.“ Notfalls müsse deswegen auf das letzte Bier verzichtet werden: „Verlasst die Kneipe ein bisschen schneller. Das Letzte, was ihr wollt, ist, erst zur Halbzeit anzukommen.“ Stichwort Bier: Auch dazu gibt es eine Warnung für die Bewohner der britischen Insel. Anfang des Jahres hatte das englische Außenministerium eine Warnung vor dem deutschen Bier abgegeben. Das könne stärker sein als das auf der Insel, weswegen es gelte, sein Limit zu kennen.

Späte Züge, starkes Bier – ja und? Fragt sich, welche nationale Errungenschaft als Nächstes auf dem britischen Index steht. Unsere gesunde Bratwurst? Die Lizenz zum Rasen auf der Autobahn? Das deutsche Pfandsystem? Vielleicht sollte jemand den Schotten ein anderes deutsches Zauberwort verraten: Fahrgastrechteformular.

