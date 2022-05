Fix: BVB gibt Haaland an Manchester ab und holt Adeyemi aus Salzburg

Borussia Dortmund verliert seinen Topstar Erling Haaland an Manchester City. Im Gegenzug kommt Nationalstürmer Karim Adeyemi aus Salzburg

Der wohl größte Transfer unter Beteiligung eines Bundesliga-Vereins ist fix: Erling Haaland wechselt von Borussia Dortmund zu Manchester City. Dies gaben beide Vereine nun bekannt. Für den 21-jährigen Norweger zahlt der englische Klub eine über die Ausstiegsklausel definierte Ablösesumme von 75 Millionen Euro. Im Gegenzug hab der BVB die Verpflichtung von Karim Adeyemi aus Salzburg bekannt.

Haaland wandelt damit auf den Spuren seines Vaters Alf-Inge Haaland, der von 2000 bis 2003 für Manchester City spielte. Dessen Sohn Erling ist auch während der Zeit seines Vaters als Fußball-Profi in England auf die Welt gekommen. Zwischen 1997 und 2000 stand Haaland senior bei Leeds United unter Vertrag, in der nordenglischen Stadt wurde Erling Haaland geboren.

Für den BVB erzielte Haaland 85 Tore in 88 Spielen

Für Borussia Dortmund bedeutet der Wechsel einen warmen Geldregen, aber auch den Verlust seines besten Angreifers: Nachdem der Norweger im Winter 2020 für rund 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg nach Dortmund gekommen war, gelangen ihm in 88 Pflichtspielen unglaubliche 85 Tore und 23 Vorlagen. Kein anderer Spieler in der Geschichte der Bundesliga war bei seinem 50. Ligator jünger als der Norweger. Gleich bei seinem Debüt gegen den FC Augsburg gelang dem Stürmer nach seiner Einwechslung ein Dreierpack.

Wie lange Haaland bei Manchester City unterschrieben hat, ist noch nicht klar. Der Premier-League-Klub ließ in seinem Statement verlauten, dass finale Vertragsdetails zwischen Verein und Spieler noch geklärt werden müssen.

Dortmunds Lizenzspielerchef Sebastian Kehl hatte am Sonntag im Sport1-"Doppelpass" angekündigt, dass der Wechsel des Norwegers wohl in dieser Woche über die Bühne gehen könnte. Den Namen Manchester City als aufnehmenden Verein hatte Kehl indes noch nicht genannt. Liverpool-Coach Jürgen Klopp hatte gesagt, dass dieser Transfer "finanziell neue Maßstäbe" setzen wird. Manchester City wird von einer Investorengruppe aus Abu Dhabi gesponsert – Geld scheint auch in diesen immer noch von Corona geprägten Tagen kein Problem zu sein.

Medienberichten zufolge soll Karim Adeyemi beim BVB einen Vertrag mit einer Laufzeit von fünf Jahren erhalten. Foto: Swen Pförtner/dpa

Für Adeyemi zahlt der BVB zwischen 30 und 40 Millionen Euro

Auch der Ersatz von Haaland steht bereits fest: Wenig später gab der BVB die Verpflichung von Nationalspieler Karim Adeyemi bekannt. Der Stürmer wechselt wie erwartet von Red Bull Salzburg zum Revierclub und erhält dort einen Fünfjahresvertrag. Das teilten die Dortmunder am Dienstag mit. Die Ablösesumme für Adeyemi soll zwischen 30 bis 40 Millionen Euro liegen. (eisl)