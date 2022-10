Leverkusens neuer Trainer Xabi Alonso ist Experte für gute Premieren

Xabi Alonso war als Spieler Weltstar, Model und Titelsammler – das soll er als Trainer des sonst eher biederen Leverkusen fortführen. Nur eine Sache will nicht so recht passen.

Ein starker Premierenauftritt scheint die Spezialität von Xabier Alonso Olano zu sein. Der Spanier, besser bekannt unter seinem Kurznamen Xabi Alonso, überraschte Fußball-Deutschland erstmals im August 2014. Damals hatte der FC Bayern den Mittelfeldspieler erst 48 Stunden vor dem Spiel gegen Schalke verpflichtet. Nur eine Trainingseinheit später stand der Neuzugang von Real Madrid in der Startelf der Bayern – und hatte die meisten Ballkontakte aller Münchner. Fast wirkte es, als ob sich Alonso im Flugzeug umgezogen hatte und dann direkt im Spielertunnel aufgetaucht sei.

Acht Jahre später der nächste Alonso-Start: Diesmal nicht mehr als Spieler, sondern als Trainer von Bayer Leverkusen. Und auch hier holte sich der mittlerweile 40-Jährige einen Rekord: Mit 4:0 siegte das zuletzt kriselnde Bayer Team am Wochenende. Noch nie ist ein Trainer des Teams besser gestartet. Erneut hieß der Gegner übrigens Schalke.

Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti.

Sein Ex-Trainer Carlo Ancelotti war sich sicher, dass Xabi Alonso selbst Coach wird

Das alles passt zu dem Spanier, der auf dem Platz der Inbegriff der Souveränität war und es jetzt auch als Trainer wieder sein soll. Dass der Mann aus dem baskischen Städtchen Tolosa nach dem Ende der Spielerkarriere (in der er selbstredend mit dem FC Liverpool, Real Madrid und dem FC Bayern ebenso alle möglichen Titel holte wie mit der spanischen Nationalmannschaft) mal Trainer wird, hatte sich früh abgezeichnet. Alonso dachte schon in kurzen Hosen wie einer, der an der Seitenlinie steht. Oder, wie sein früherer Trainer Carlo Ancelotti es formulierte: "Xabi Alonso war einer der besten Mittelfeldspieler, die ich hatte. Hätte ich auf einen Spieler wetten müssen, der mal Trainer wird, hätte ich auf Xabi Alonso gewettet."

An diesem Mittwoch will der ehemalige Musterschüler mit seiner Mannschaft Leverkusen den Trend fortsetzen, Gegner in der Champions League ist dann der FC Porto (21 Uhr, DAZN). Die Champions League scheint das natürliche Terrain des Titelsammlers Xabi Alonso zu sein, der auch als Model für Hugo Boss eine gute Figur macht. Dass er als Coach bislang nur die zweite Mannschaft von Real Sociedad San Sebastian betreute (und mit dieser auch noch aus der zweiten spanischen Liga abstieg), mag dazu nicht so recht passen. In Leverkusen sind bislang selbst die Spieler von dem Weltstar an der Seitenlinie beeindruckt. Mittelfeld-Abräumer Robert Andrich etwa sagte über seinen neuen Chef: "Das ist schon so ein Wow-Effekt." Kann man so zusammenfassen.

