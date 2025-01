Muratovic übernimmt den Fußball-B-Klassisten SV Ludwigsmoos

Der SV Ludwigsmoos ist auf der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden. Zur neuen Saison übernimmt Admir Muratovic den Posten, der derzeit für den Kreisligisten TSV Pöttmes kickt und des Weiteren als Spielertrainer der SG Klingsmoos/Pöttmes II tätig ist, beim B-Klassisten diese Aufgabe.

Nachdem das aktuelle Trainergespann Georg Held/Ulrich Birkmeir zum Saisonende sein Amt niederlegen wird, hatten die SVL-Verantwortlichen bereits vor der Winterpause erfolgreich nach einem geeigneten Nachfolger gesucht. Nun konnten Sportvorstand Walter Meir und Abteilungsleiter Steven Seefeldt ihren Wunschkandidaten Admir Muratovic präsentieren. Seefeldt gibt sich begeistert von der Neuverpflichtung, da man mit Muratovic „einen jungen und motivierten Spielertrainer“ verpflichten konnte. Dieser war überzeugt von den guten Gesprächen im Vorfeld und freut sich darauf, Coach einer ersten Mannschaft zu sein. Des Weiteren überzeugten Muratovic die schöne Sportanlage des Vereins sowie vor allem die junge und erfolgshungrige Mannschaft der Mösler. Das selbsterklärte Ziel von Seefeldt und Muratovic sei die langfristige Etablierung des Vereins in der A-Klasse.

Der 28-jährige Muratovic steht jetzt vor einer interessanten Aufgabe, nachdem der SV Ludwigsmoos nach vielen Jahren im Tabellenmittelfeld der B-Klasse, den Aufstieg nicht verwirklichen konnte. Nach einer starken Rückrunde der Saison 2023/2024 steht der SVL in dieser Saison auf einem vielversprechenden zweiten Platz zur Winterpause und hat sehr gute Chancen, den lang ersehnten Aufstieg in die A-Klasse in die Tat umzusetzen. Muratovic spielte in seiner Jugend für die JFG Ehekirchen/Pöttmes und die JFG Neuburg und konnte in seiner bisherigen Karriere viel Erfahrung in der Kreisliga sammeln. In den vergangenen Jahren war er als Spielertrainer der zweiten Garde des SV Klingsmoos tätig.

Besonders zu erwähnen sei laut Seefeldt indes noch die bisherige Arbeit des aktuellen Trainerteams Held/Birkmeir. So freut sich Seefeldt darauf, dass „zur neuen Saison die sehr gute Arbeit von Georg und Uli weitergeführt werden kann, welche viel Kameradschaft, Spaß und Ehrgeiz in die Mannschaft gebracht und diese zu einer Einheit geformt haben.“

Auf Trainersuche befindet sich hingegen der FC Zell/Bruck. Wie der Verein bekanntgab, werden sich der aktuelle Trainer Patrick Schmidt und der Verein ab dem Sommer nach fünfjähriger Zusammenarbeit trennen. Schmidt schaffte in der Spielzeit 2021/22 den Aufstieg in die Kreisklasse und hat sich innerhalb des Vereins über die normalen Trainertätigkeiten hinaus engagiert. Dennoch sahen beide Seiten die Notwendigkeit, einen neuen Impuls für die aktiven Spieler zu setzen. Oberstes Ziel für Schmidt und die Rot-Weißen ist der Klassenerhalt, denn derzeit überwintert man auf dem letzten Tabellenplatz.

Bei den FC-Verantwortlichen läuft die Suche nach einem Coach für die kommende Spielzeit bereits auf Hochtouren. Denn neben Schmidt wird auch der Trainer Coach der zweiten Mannschaft, Florian Barf, seine Dienste zur neuen Saison nicht fortsetzen. (svl/fczb)