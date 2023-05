Fußball

18:55 Uhr

Sébastien Haller ist Dortmunds Vorreiter in Sachen Kampfgeist

Plus Der Dortmunder Mittelstürmer Sébastien Haller wird von Spiel zu Spiel besser, dabei fehlte er die komplette Vorrunde wegen zwei Hodenkrebs-Operationen und Chemotherapien.

Von Andrea Bogenreuther

Mann könnte es als Märchen beschreiben, Sébastien Haller bezeichnet es als "etwas Mentales". Fakt ist, der derzeitige Erfolgslauf des Dortmunder Mittelstürmers ist so einzigartig, dass nicht nur seine Teamkollegen in Verzückung geraten angesichts dessen feiner Technik und Spielverständnis. Was beim 5:2-Knallersieg gegen Borussia Mönchengladbach zu zwei Vorlagen und zwei Toren führte. Der Nationalspieler von der Elfenbeinküste ist so gut drauf wie noch nie, seit ihn Borussia im Sommer 2022 als Rekordeinkauf von Ajax Amsterdam verpflichtet hat.

Sébastian Haller: "Freue mich jeden Tag, dass ich auf dem Platz stehen kann"

Fast surreal, dass der 28-Jährige erst Anfang dieses Jahres nach zwei Hodenkrebs-Operationen und Chemotherapien, die ihn von August bis Dezember außer Gefecht gesetzt hatten, zurück ins Team gekommen war. Trotzdem ist in seinen Äußerungen zu erahnen, wie sehr die Erkrankung dem jungen Fußball-Profi jedoch zugesetzt hat. "Ich genieße es jeden Tag, dass ich hier bin, auf dem Platz und in der Kabine sein kann. Mein Ziel ist es, alles mit den Jungs zu genießen. Wir müssen uns gegenseitig Freude bereiten", macht er deutlich, wie besonders das Erreichte für ihn ist.

