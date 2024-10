Schon jetzt so viele Punkte wie in der Vorsaison?

Gut gelaunt und mit dem kompletten Kader geht Türkspor Augsburg in das nächste Heimspiel gegen den TSV Kottern (Sonntag, 15 Uhr). Schließlich boten die Augsburger – mit Ausnahme des 1:5-Ausrutschers gegen den Spitzenreiter TSV 1860 München II – einige vielversprechende Auftritte in der Fußball-Bayernliga Süd. Dass es sich bei der deutlichen Heimklatsche tatsächlich eher um einen „Unfall“ handelte, wie es Cheftrainer Ajet Abazi nannte, zeigte seine Elf bereits drei Tage später. Beim damaligen Tabellenzweiten und amtierenden Meister SV Erlbach gelang ein überzeugender 2:0-Sieg. Dort zeigte Türkspor wieder die Tugenden, die Abazi immer wieder einfordert: Kompaktheit, eine defensiv sichere Grundordnung und eine effiziente Chancenverwertung.

Zwei Stammspieler kehren in den Kader von Türkspor Augsburg zurück

Vor dem Heimspiel sagt der Coach: „Uns erwartet wieder ein harter Brocken. Wir müssen so diszipliniert spielen wie in Erlbach. Ich denke, es wird ein Zweikampf betontes Spiel.“ Den Augsburgern gelingt in dieser Saison, den Ausfall einzelner Leistungsträger zu kompensieren. In Erlbach fehlte mit Simon Gartmann eine Stütze im Zentrum. Wie der ebenfalls angeschlagene Kerem Cakin zählte Gartmann zum Stammpersonal der ersten Spieltage. Beide kehren gegen den Tabellensechsten Kottern zurück in den Kader. „Es gibt noch zwei Fragezeichen, aber ich gehe davon aus, dass wir die volle Kapelle dabei haben“, freut sich Abazi.

Spannung verspricht die Tabellensituation allemal: Türkspor steht mit 26 Punkten auf Rang drei, Kottern mit 24 Zählern auf Rang sechs. Ein Beleg für die bisher tolle Spielzeit der Augsburger: Mit einem Sieg am Sonntag hätte Türkspor 29 Punkte. Das sind so viele, wie in der ganzen vorherigen Bayernliga-Saison eingefahren wurden.