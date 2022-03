Streichs ewige Vorgänger: Von Finke bis Ferguson

Der Freiburg-Coach Christian Streich geht in seine elfte Saison – und ist prominenten Namen auf der Spur. Den Rekordhalter wird aber nicht mehr einholen.

Der Bundesliga-Dino auf der Trainerbank bleibt dem deutschen Fußball erhalten: Christian Streich hat seinen Vertrag beim SC Freiburg verlängert. Seit Dezember 2011 tigert er durch die Coaching-Zone der Breisgauer. Er ist damit der mit Abstand dienstälteste Trainer der Bundesliga.

Über die neue Vertragslaufzeit wurde nichts bekannt. Insider munkeln, dass der neue Bund auf lebenslänglich geschlossen wurde. Von einem Rekord ist Streich aber noch weit entfernt – das sind seine berühmten Vorgänger als Langzeit-Trainer im Fußball:

Otto Rehhagel Er ist einer der erfolgreichsten Trainer Deutschlands – auch wenn er mit der falschen Nationalmannschaft den EM–Titel gewann: Otto Rehhagel stand von 1981 bis 1995 bei Werder Bremen an der Seitenlinie und holte unter anderem zweimal die Meisterschaft. Sein größter Triumph gelang ihm aber als Nationaltrainer Griechenlands.

Volker Finke Konstanz auf der Trainerbank hat Tradition im Breisgau: Volker Finke blieb dem SC Freiburg ganze 16 Jahre treu und ist damit Rekordhalter im deutschen Fußball. Selbst drei Abstiege überstand er in seiner Amtszeit von 1991 bis 2007.

22 Jahre beim FC Arsenal: Arsène Wenger. Foto: Peter Kneffel, dpa

Arsène Wenger Im internationalen Vergleich liegt die Bundesliga noch weit zurück. Arsène Wenger brachte es beim FC Arsenal auf ganze 22 Jahre. Von 1996 bis 2018 gewann der Franzose dreimal die Englische Meisterschaft und führte die Gunners ins Finale der Champions League. Am Ende wurde Wenger wegen Erfolglosigkeit mehr oder weniger zum Rücktritt überredet – erfolgreicher wurde Arsenal dadurch nicht.

Lesen Sie dazu auch

Alex Ferguson 38 Titel in 27 Jahren – macht einen Schnitt von 1,4 Trophäen pro Spielzeit. Was beim FC Bayern als unzureichend empfunden würde, reichte für Alex Ferguson, um bei Manchester United zur Klublegende aufzusteigen. Apropos Bayern: In Fergusons Amtszeit von 1986 bis 2013 fiel auch das legendäre Champions League-Finale 1999, in dem die Red Devils die Münchner in letzter Sekunde mit 2:1 besiegten.

Guy Roux Der Allzeitrekord geht an Guy Roux: Von 1961 bis 2005 trainierte er AJ Auxerre und führte den Amateurverein bis zur französischen Meisterschaft. Seine Amtszeit war allerdings von zwei Auszeiten unterbrochen. Streng genommen gebührt der Rekord deshalb William Maley, der Celtic Glasgow von 1897 bis 1940 trainierte. Die Älteren mögen sich erinnern.