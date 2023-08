Fußball-Transfer

Kevin Volland wechselt von AS Monaco zu Union Berlin

Plus Am Montag feiert Fußballer Kevin Volland mit Freunden auf der Allgäuer Festwoche. Einen Tag später wird sein Wechsel zu Union Berlin bekannt. Was bezweckt er damit?

Von Thomas Weiß

Der Hauptstadt-Club lässt's krachen! Wenige Stunden, nachdem der Wechsel von Nationalspieler Robin Gosens vom Champions-League-Finalisten Inter Mailand zu Union Berlin bekannt wurde, folgte die nächste Transfer-Hammermeldung. Sky und die Bild-Zeitung, im Sport würde man von "gut unterrichteten Kreisen" sprechen, berichten am späten Dienstagabend übereinstimmend, dass der Allgäuer Fußball-Profi Kevin Volland ebenfalls zu den "Eisernen" nach Berlin wechselt. Es ist von einer Ablösesumme von 4 Millionen Euro die Rede, dazu seien 1,5 Millionen Euro an Zusatzzahlungen möglich. Und das alles, weil Volland noch einen bis 2024 gültigen Vertrag bei der AS Monaco hat. Volland, so berichtet Sky weiter, stehe einem Transfer zu den in der Champions League vertretenen Köpenickern sehr offen gegenüber.

Union, der Überraschungs-Vierte der vergangenen Bundesliga-Saison und Champions-League-Teilnehmer, rüstet also gewaltig auf. Und Ex-Nationalstürmer Kevin Volland könnte in einer Blitzaktion nach drei Jahren bei der AS Monaco wieder zurück in der deutschen Bundesliga spielen und wenn alles glattläuft, schon am Wochenende beim Saisonauftakt am Sonntag beim Union-Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 zum Einsatz kommen.

