Novum auf dem Rasen: Was bedeutet die Weiße Karte im Fußball?

Keine Gelbe Karte, keine Rote Karte, sondern eine Weiße Karte: Im Fußball wurde Geschichte geschrieben. Doch was bedeutet die Weiße Karte?

Schiedsrichterin Catarina Campos hat für ein Novum gesorgt und sich in das dicke Geschichtsbuch des Fußballs eingetragen. Die Portugiesin hatte bei einem Pokalspiel in Portugal plötzlich eine Weiße Karte gezückt. Die 15.032 Zuschauerinnen und Zuschauern in Lissabon staunten auf der Tribüne teils nicht schlecht. Was war da gerade auf dem Rasen passiert?

Erste Weiße Karte der Fußball-Geschichte – Bedeutung der Weißen Karte erklärt

Mit der Weißen Karte hatte Campos kein Foul oder ein regelwidriges Verhalten bestraft. Im Gegenteil: Die Weiße Karte solle ein Fair-Play-Verhalten belohnen. Dafür ist ihr Gebrauch auch vorgesehen. Direkten Einfluss auf das Spiel hat die Karte damit nicht.

Bei dem Pokalspiel zwischen den Frauenmannschaften von Benfica Lissabon und Sporting Lissabon am Samstag bedachte die Schiedsrichterin die Mannschaftsärzte beider Teams. Diese waren zuvor zu einer Spielerin geeilt, welche kurz vor der Pause auf der Bank über Unwohlsein klagte. Die Mannschaftsärzte versorgten die Akteurin gemeinsam und sorgten dafür, dass es ihr schnell wieder besser ging. In der Folge bekamen sie von Campos die Weiße Karte gezeigt. Das Spiel endete 5:0 für Benfica Lissabon. Im Gedächtnis vieler Fans blieb aber vor allem der denkwürdige Moment rund um die erste Weiße Karte, die im Fußball je gezeigt wurde.

Wird die Weiße Karte im Fußball eingeführt?

Bislang gibt es die Weiße Karte nur im portugiesischen Fußball. Die Karten sind in Portugal als Teil einer Fifa-Initiative eingeführt worden. Diese soll "ethische Werte im Sport" fördern. Bislang sind keine Pläne bekannt, wonach die Weiße Karte auch in anderen Ländern und Ligen eingeführt werden soll.

Denkbar erscheint eine baldige Einführung einer Weißen Karte aber durchaus. Immerhin würde sie keinen Eingriff in das klassische Regelwerk des Fußballs darstellen und das Spiel an sich nicht verändern.