Der Fußball und seine verlorene Leichtigkeit: ein Abend mit der WM 2022

Es gibt kaum ein Land in dem die Berichterstattung so negativ ist wie bei uns. Wir nageln wieder andere an die Wand, aber unsere Mannschaft läuft in Trikots vom Sponsor auf die in Bangladesch zu Hungerlöhnen gefertigt werden. Ein Jahrzehnt hatte man Zeit etwas zu unternehmen. Jetzt, nachdem sich auch deutsche Unternehmen beim Bau der Infrastruktur in Katar Millionen Umsatz in die Taschen gesteckt haben, machen wir einen auf Moralapostel. Dazu paßt unsere Regierung, die vor kurzem um Gas gebettelt hat in Katar. Immer schön mit den Fingern auf andere zeigen…

