Erzwungener Kuss: Gewaltige Misstöne rund um die neuen Weltmeisterinnen

In Spanien gibt es Unruhe um Trainer Jorge Vilda (links) und Verbandspräsident Luis Rubiales.

Plus Der erzwungene Kuss von Verbandspräsident Luis Rubiales gegen Jennifer Hermoso spaltet Spanien, weil Männer in der Stunde des größten Triumphs der Frauen nicht wissen, was sich gehört.

Es war schon weit nach Mitternacht, als Jorge Vilda die Gesänge der Weltmeisterinnen aus der Kabine nachmachen sollte. Der Nationaltrainer lächelte ein wenig gequält, dann presste er einige „Campeones, Campeones“-Verse hervor, was aber irgendwie hölzern klang. Ohnehin wirkte der 42-Jährige in der Stunde des größten Triumphs von „La Furia Roja“ bei seiner letzten Audienz vor der Weltpresse merkwürdig allein. Nachdem sich der Madrilene die Goldmedaille umgebunden hatte, umarmten ihn noch zwei Journalisten.

Interessanter war, was auf Ebene vier im Stadium Australia von Sydney nicht passierte: dass keine Spielerinnen mit Kaltgetränken hereinstürmten, wie das 2015 und 2019 in Vancouver und Lyon geschah, als die US-Trainerin Jill Ellis wie ein begossener Pudel auf dem Podium saß. Es ist offenkundig, dass sich in Spanien nur eine brüchige Zweckgemeinschaft für den Titel zusammengerauft hat, damit nach der U17 und U20 auch die Frauen die höchste Ehrung empfangen.

