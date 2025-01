1. FC Nürnberg leiht Hoffenheimer Verteidiger Drexler aus

Der 1. FC Nürnberg hat vor dem Rückrundenstart in der 2. Fußball-Bundesliga Innenverteidiger Tim Drexler vom Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim verpflichtet. Wie der fränkische Traditionsverein mitteilte, wird der 19-Jährige bis zum Sommer ausgeliehen. In dieser Saison kam Drexler auf acht Einsätze in der Bundesliga.

«Mit Tim bekommen wir einen Spieler, der bereits in jungen Jahren Bundesligaerfahrung sammeln konnte. Zudem durchlief er sämtliche U-Nationalmannschaften. Wir sind sehr froh und glücklich darüber, dass wir mit ihm eine weitere Option für unsere Defensive bekommen», sagte Nürnbergs Sportvorstand Joti Chatzialexiou.

Drexler erklärte: «Mein Ziel ist es, so viel Spielpraxis wie möglich zu sammeln und die Mannschaft mit meinen Qualitäten bestmöglich zu unterstützen. Jetzt gilt es, die Jungs schnellstmöglich kennenzulernen und gemeinsam eine gute Rückrunde zu spielen, auf die ich mich sehr freue.»