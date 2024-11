5:1 in Fürth: Darmstadt 98 in Torlaune

Der SV Darmstadt 98 hat seinen Aufschwung unter Trainer Florian Kohfeldt fortgesetzt. Der hessische Fußball-Zweitligist deklassierte Greuther Fürth auswärts mit 5:1 (3:0). Für die Lilien war es bereits das fünfte Pflichtspiel ohne Niederlage und der zweite Auswärtserfolg in der Saison. Der Bundesliga-Absteiger hat nun 13 Punkte auf seinem Konto und verbesserte sich in der Tabelle ins Mittelfeld.

Der starke Philipp Förster sorgte in der 30. Minute für die Führung der Hessen. Fynn Lakenmacher (40.) mit seinem ersten Zweitligator und Isac Lidberg (45.+5) nach Einsatz des Video-Schiedsrichters machten vor 11.161 Zuschauern schon zur Halbzeit alles klar. Killian Corredor (51.) und Sergio Lopez (77.) legten beim Tor-Festival noch nach. Branimir Hrgota (90.) schaffte das Ehrentor für Fürth.

Fürth erschreckend schwach

Die Hessen agierten nach den jüngsten Erfolgen von Beginn an mit breiter Brust. Die von Interimstrainer Leonhard Haas betreuten Hausherren zeigten sich vor allem in der Defensive erschreckend schwach und ließen immer wieder Räume für Darmstadt. Diese nutzten ihre Chancen eiskalt. Fürth setzte auch in der zweiten Halbzeit keine Akzente, sodass Kohfeldt einen ruhigen und erfreulichen Tag an der Seitenlinie verbrachte.