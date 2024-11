Stürmer Luca Pfeiffer vom Karlsruher SC hat sich im Heimspiel gegen den SC Preußen Münster am Sonntag eine Bänderverletzung am Sprunggelenk zugezogen. Der 28-Jährige müsse daher in den kommenden Tagen kürzertreten, teilte der Fußball-Zweitligist mit. Der KSC nutzt die Länderspielpause am Donnerstag (12.00 Uhr) für ein Testspiel gegen den Bundesligisten SC Freiburg.

Bänderverletzung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Karlsruher SC Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sprunggelenk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis