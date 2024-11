Fortuna Düsseldorf verlängert Vertrag mit Trainer Thioune

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat den im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag mit Trainer Daniel Thioune verlängert. Die Fortuna und Thioune einigten sich auf einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2028.

«Wir wollen bei der Fortuna Kontinuität leben, weil wir das als Fundament für eine nachhaltige Entwicklung sehen», sagte Düsseldorfs Sportvorstand Klaus Allofs laut Mitteilung. Thioune erklärte, dass es die Wunschvorstellung eines Trainers sei, langfristig zu arbeiten, um etwas entwickeln können.

Thioune: Spüre Vertrauen der Fortuna-Verantwortlichen

«Dazu braucht es Vertrauen. Seit meinem Dienstantritt in Düsseldorf spüre ich das Vertrauen der Verantwortlichen und der Menschen im und um den Verein. Wir haben uns in meiner Zeit als Cheftrainer sportlich kontinuierlich gut entwickelt und viele hochemotionale Momente miteinander erlebt», sagte der 50-Jährige.

Thioune hatte die Fortuna im Februar 2022 als Tabellen-16. der 2. Bundesliga übernommen und die Mannschaft anschließend souverän zum Klassenerhalt geführt. Nach Platz vier in der Saison 2022/2023 verpasste er mit dem Club in der vergangenen Spielzeit in einer dramatischen Relegation gegen den VfL Bochum den Aufstieg in die Bundesliga.

Derzeit stecken die Düsseldorfer allerdings in einer kleinen Krise. Die Fortuna ist seit vier Zweitliga-Spielen ohne Sieg und rutschte damit vom ersten auf den siebten Tabellenrang ab.