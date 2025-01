Klatsche im Kellerduell: Regensburger Abstieg rückt näher

Das desolate Schlusslicht SSV Jahn Regensburg ist im Kellerduell vom SSV Ulm auseinandergenommen worden und muss sich mit dem direkten Absturz in die 3. Fußball-Liga anfreunden. Im ungleichen Aufeinandertreffen zweier Aufsteiger kassierte die auf ganzer Linie enttäuschende Mannschaft von Trainer Andreas Patz beim 1:5 (0:3) gegen einen direkten Konkurrenten den nächsten krassen Tiefschlag in der 2. Bundesliga.

Mit nur elf Punkten nach 19 Spieltagen, einer Tordifferenz von minus 35 und einem Rückstand von sechs Zählern auf die Ulmer auf Relegationsplatz 16 gibt es so gut wie keine Hoffnung mehr für Regensburg auf eine erfolgreiche Rettungsmission.

Viererpack von Telalovic

Patz setzte in dem Big-Point-Spiel vor 14.012 Zuschauern mit Sargis Adamyan, Anssi Suhonen, Tim Handwerker und Frederic Ananou auf alle seine vier Winterneuzugänge. Die Regensburger lieferten aber in der Defensive und in der Offensive eine für die Zweitklassigkeit untaugliche Leistung ab.

Stürmer Semir Telalovic sorgte mit seinem Hattrick (24. Minute, 34., 45.+1) schon nach der ersten Hälfte gegen einen haarsträubend verteidigenden Jahn für die Entscheidung.

Patz wechselte zur Pause gleich viermal - es besserte sich aber nichts für die Oberpfälzer. Oliver Batista Meier (55. Foulelfmeter) und zum vierten Mal Telalovic (79.) legten sogar nach. Noah Ganaus (90.+2) gelang nur der schmeichelhafte Ehrentreffer.

Icon Vergrößern Andreas Patz erlebt einen desolaten Auftritt seiner Regensburger. Foto: Harry Langer/dpa Icon Schließen Schließen Andreas Patz erlebt einen desolaten Auftritt seiner Regensburger. Foto: Harry Langer/dpa