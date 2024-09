Lieberknecht verabschiedet sich mit Tränen von Fans

In einem emotionalen Video hat sich Torsten Lieberknecht von den Anhängern des Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 verabschiedet. «Ich werde diese Zeit hier am 'Bölle' nie vergessen», sagte der Darmstädter Ex-Coach, dem am Ende des mehr als dreieinhalbminütigen Videos die Tränen kamen.

Der SVD hatte am Sonntag mitgeteilt, dass der Verein und Lieberknecht ihre Zusammenarbeit nach mehr als drei Jahren beenden. Darum hatte der 51-Jährige den Angaben zufolge gebeten. «Ich möchte mich auf diesem Wege bei euch bedanken für eine unfassbare Zeit, die wir zusammen erlebt, aber auch durchlebt haben», sagte Lieberknecht in dem Abschiedsvideo. Er habe den Club als «was ganz Besonderes» wahrgenommen.

Aufstieg größter Erfolg in Lieberknechts Amtszeit

In der Saison 2022/2023 schaffte Lieberknecht mit den Lilien sensationell den Aufstieg in die Bundesliga. Doch nach nur einer Saison war für die Hessen wieder Schluss im Oberhaus. Sie stiegen als Tabellenletzter ab. Der Negativtrend setzte sich nun auch in der neuen Saison eine Liga tiefer fort: Aus den ersten vier Partien holte Darmstadt nur einen Zähler - der Club steht in der Tabelle auf dem vorletzten Platz.

Bis ein neuer Chefcoach gefunden ist, leitet das bestehende Trainerteam um Darius Scholtysik und Ovid Hajou die Trainingseinheiten bei den Lilien.