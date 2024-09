Nürnberg-Profi Tzimas nach Rot-Rempler zwei Spiele gesperrt

Der 1. FC Nürnberg muss in den nächsten beiden Spielen der 2. Fußball-Bundesliga auf Stefanos Tzimas verzichten. Der Stürmer war beim 2:1 in Ulm am Samstag des Feldes verwiesen worden. Er hatte in der Nachspielzeit seinen Gegenspieler Max Brandt heftig angerempelt und wegen der Tätlichkeit Rot gesehen. Der 18-Jährige, der vor seinem Platzverweis noch ein Joker-Tor zum 1:1 erzielt hatte, muss deshalb am nächsten Samstag gegen Hertha BSC und eine Woche später in Hannover aussetzen. Das entschied das DFB-Sportgericht.