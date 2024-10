Regensburgs Geschäftsführer: «Gibt keinen Fahrplan»

Nach der Trennung von Trainer Joe Enochs hat der SSV Jahn Regensburg keine konkrete Marschroute für die Suche nach einem Nachfolger. «Es gibt keinen Fahrplan. Wir tun gut daran, dass wir uns bei der Suche nach einem Trainer Zeit lassen und den Richtigen für den SSV Jahn Regensburg finden», sagte Sport-Geschäftsführer Achim Beierlorzer vor dem Zweitrundenspiel im DFB-Pokal am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) daheim gegen Zweitligarivale SpVgg Greuther Fürth. Der bisherige Co-Trainer Andreas Patz wird «bis auf Weiteres» den Tabellenletzten trainieren.

Die Oberpfälzer hatten sich am Sonntag zwei Tage nach der 3:8-Demontage beim 1. FC Nürnberg von Aufstiegstrainer Enochs getrennt. Der SSV Jahn Regensburg hat nur vier Punkte aus den ersten zehn Saisonspielen in der 2. Fußball-Bundesliga geholt.

Beierlorzer: «Wir arbeiten alle Bewerbungen ab»

«Wir arbeiten alle Bewerbungen ab», erklärte Beierlorzer. Vor dem Spiel in Nürnberg habe es zudem keine Gespräche mit einem anderen Trainer außer Enochs gegeben. «Wir strukturieren unser Profil richtig scharf», kündigte er an.

«Die letzten Wochen waren für uns alle nicht einfach. So ein Ereignis wie in Nürnberg hat jeden mitgenommen und ist in den Köpfen hängengeblieben», räumte Patz ein, der in den letzten Zügen seiner Profilizenz als Trainer ist. «Ein Ereignis wie eine Trainerentlassung ist nicht von einem auf den anderen Tag wegzuwischen.»

Es gelte aber nun, gegen die Franken «eine Reaktion zu zeigen». Die Fürther wiederum hatten sich erst in der vergangenen Woche von Trainer Alexander Zorniger getrennt. Interimscoach Leonard Haas gewann mit 4:3 beim FC Schalke 04.