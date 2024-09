2:1 gegen Osnabrück: Wehen Wiesbaden dreht Partie spät

Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat die englische Woche mit einem Sieg abgeschlossen und seine kleine Niederlagenserie gestoppt. Die Hessen gewannen gegen den VfL Osnabrück mit 2:1 (0:1) und verdarben damit dem neuem VfL-Coach Pit Reimers das Debüt. Ein später Doppelpack von Thijmen Goppel (82. Minute) und Moritz Flotho (85.) brachte den Erfolg. Ba-Muaka Simakala (34.) hatte zuvor für die Gäste getroffen, die nach einer Gelb-Roten Karte für Lion Semic (79.) die letzten Minuten in Unterzahl spielen mussten.

Nach zuletzt zwei Niederlagen wirkte der SVWW zunächst etwas fahrig. Torhüter Florian Stritzel spielte gleich in den Anfangsminuten einen katastrophalen Pass im Aufbau. Simakala konnte diese Einladung jedoch freistehend nicht nutzen. Die Wiesbadener hatten mehr Ballbesitz, agierten aber zu oft mit langen Bällen. Torchancen konnten sie sich so nicht erarbeiten. Der VfL hingegen nutzte die zweite Möglichkeit zur Führung durch Simakala. Wiesbaden vergab nach Ballgewinn den Ausgleich (40.).

Nach der Pause stellte Trainer Nils Döring um, was mehr Schwung in die Aktionen der Hausherren brachte. Gute Möglichkeiten wurden jedoch vergeben. Während die Niedersachsen sich zurückzogen und auf Konter lauerten, rannte der SVWW unentwegt an. Zwingende Möglichkeiten gab es jedoch erst in den letzten Minuten bei Überzahl nach dem Platzverweis. Die nutzte der Zweitliga-Absteiger, drehte die Partie und bleibt damit in der Tabelle an der Spitzengruppe dran.